Un lío de proporciones se vive en la previa de las elecciones de directorio en la Federación Chilena de Hockey y Patinaje.

En primera instancia, el proceso se iba a realizar mañana martes 28 de diciembre. Pero el Tricel decidió cambiar la fecha para el 14 de enero de 2022, amparándose en los estatutos de su Federación.

Sin embargo, lo que genera ruido tanto en la Comisión Electoral como en la “lista opositora” es la candidatura del actual presidente de la Federación Guillermo Mora, quien en esta oportunidad se postula como tesorero en la “lista oficialista”.

Los problemas administrativos en su actual mandato radican en rendiciones pendientes en cuanto a proyectos no rendidos, por un total de 286 millones de pesos.

Además, se entregaron montos para tres eventos de los cuales sólo se terminó realizando uno.

“Lo ético debería ser que no se postulase”

Así lo señaló José Guzmán, destacado ex atleta (excampeón del mundo de patinaje en 1999 y 2000) y actual candidato a la presidencia por la “lista opositora”.

“Nosotros como equipo creemos que lo ético debería ser que no se postulase, debido a que bajo su mandato actual la Federación está inhabilitada por casi un año de poder recibir fondos de parte del IND y ministerio del Deporte por proyectos que no han sido declarados, o dineros no devueltos por no haberse ejecutado los proyectos”, dijo en conversación con BioBioChile.

Consultado por si existe algún reclamo formal de su lista hacia Guillermo Mora, el exdeportista comentó que se encuentran haciendo las averiguaciones para decidir si pueden o no objetar su candidatura como tesorero.

“Hemos hecho las averiguaciones con el ministerio del Deportes e IND y estamos esperando sus respuestas para ver si se puede objetar o no su candidatura como tesorero… O sea, la persona que ha dejado a la Federación en más de 200 millones de pesos en deudas, entre proyectos no rendidos y demandas judiciales debido a no pago de honorarios a personas que estaban contratadas de parte de la Federación, creemos que no es aceptable que ahora se presente como tesorero”, sentenció.

Tricel vs Guillermo Mora

Según dieron a conocer desde el Tricel a nuestro medio, esta es la primera elección que se realiza de forma pública, y se gestionó debido a la presión de algunas asociaciones para que se transparentara el proceso.

Por ejemplo, el 2017 hubo elecciones, pero estas se desarrollaron entre cuatro paredes. No existió la figura del Tricel y no se comunicó a todas las asociaciones.

La conformación de la Comisión Electoral y la medida de cambiar la fecha de las elecciones generó el conflicto entre el Tricel y Guillermo Mora, quien ayer envió un correo electrónico cuestionando su labor.

Según la Comisión, solo se aplicó el estatuto, artículo 56, que dice que la Federación tiene que convocar a la designación de Tricel 45 días antes de la fecha fijada para la elección. Como la Federación fijó las elecciones para el 28 de diciembre, recién el 1 de diciembre se constituyó el Tricel. Por ende no pueden realizarse las elecciones mañana 28 de diciembre, sino que el 14 de enero.

“Lo único que estamos haciendo es apegarnos a la legalidad. Estamos aplicando los estatutos de nuestra propia federación, que el señor Mora aprobó el 2017”, se defendieron.

“No es una buena señal que el presidente de la Federación envíe una carta a los clubes haciendo presión al Tricel”

Respecto a este conflicto, José Guzmán respaldó a la Comisión electoral, aclarando que no es una buena señal que el presidente de la Federación envíe un correo criticando la medida del Tricel.

“Es importante que el Tricel tenga la independencia que se requiere para un proceso eleccionario… que no haya intervención de ninguna persona e institución. La Federación acusa que en enero del próximo año la personalidad jurídica estaría vencida y no se podrían presentar proyectos. Si embargo, aunque presenten proyectos, no pueden recibir dineros porque están objetados para recibir fondos”, reveló.

Además, agregó que la Federación “tuvo desde septiembre a la fecha para haber realizado la elección, y la deja para el 28 de diciembre, donde no hay cabida para hacer alguna modificación”.

“Concuerdo con el Tricel, si ellos han tomado las medidas correspondientes, lo hablaron con organismos como el Servel para revisar como será el proceso eleccionario. Eso le da mayor transparente… no es una buena señal que el presidente de la Federación envíe una carta a los clubes haciendo presión al Tricel para que aborden una postura que ellos quieren”, declaró.

BioBioChile se contactó con Guillermo Mora, quien se limitó a decir que “las elecciones dirán qué es lo que quieren los asociados”, y prefirió no profundizar en denuncias para “no exponer situaciones por la prensa”.