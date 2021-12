Devon Nicholson, mejor conocido como Hannibal, protagonizó un escalofriante momento en el evento de lucha libre World Class Pro Wrestling en Irving, Texas.

El peleador apuñaló en reiteradas ocasiones en la cabeza a un árbitro, el que perdió el conocimiento y debió ser trasladado a un hospital.

De acuerdo a Marca, el juez Lando Deltoro fue atacado en el ring con un punzón metálico por Hannibal, heridas que le provocaron un shock hipovolémico (pérdida extrema de sangre que puede provocar que el corazón sea incapaz de bombear la suficiente).

“No había visto tanta sangre desde Faluya. Fue espantoso”, afirmó el árbitro, veterano de la Guerra del Golfo en Irak.

Según la policía de Irving, Deltoro cobró dinero para vestirse de árbitro, sumarse al combate y permitirse ser apuñado por Hannibal en la cabeza.

Si bien la víctima y el atacante indicaron que las consecuencias fueron un percance del espectáculo, algunos luchadores como The Miz utilizaron sus redes sociales para condenar lo vivido en el World Class Pro Wrestling.

“Los accidentes ocurren, pero no me apuñalan con un cuchillo o lo que sea que haya tenido el tipo”, recalcó el peleador de WWE.

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP

— Lando Deltoro God’s perfect idiot (@Elcucuyfeo) December 13, 2021