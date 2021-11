La atleta Sunisa Lee relató un ataque racista que sufrió en su país, Estados Unidos, nación que representa y con la cual en los Juegos Olímpicos pasados hizo historia. “Estaba muy enfadada, pero no pude hacer nada”, lamentó.

En una entrevista con Pop Sugar, la atleta de 18 años y de origen asiático contó la triste historia. Según expresó, estaba esperando un Uber en la calle con amigos, también de ascendencia asiática, cuando desde un auto empezaron a gritarles.

La destacada deportista recuerda que le gritaban “que volvieran al lugar de donde vinieron”, para luego rociarlos con spray pimienta.

“Estaba muy enfadada, pero no pude hacer nada porque nos esquivaron y se fueron. No les hice nada y teniendo la reputación, es muy difícil porque yo no quería hacer nada que me pudiera meter en problemas. Simplemente lo dejé pasar”, dijo Lee, en declaraciones que replica 20 minutos.

La atleta lamenta la situación que se vive en Estados Unidos con el racismo,. más aún después de que se expandiera el covid-19, ya que los ataques y conductas racistas han aumentado contra las personas de ascendencia asiática.

Sunisa Lee ganó en oro para Estados Unidos en concurso individual, plata en concurso por equipos y bronce en barras asimétricas. Todo eso, solo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.