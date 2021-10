De ganar medallas defendiendo a Chile, a ser ‘vetada’ del Centro de Alto Rendimiento. Un presente más que complicado vive Ysumy Orellana, representante nacional del canotaje.

Y es que a solo dos semanas de competir en el clasificatorio al Sudamericano de la especialidad, Orellana recibió la prohibición para practicar en el CAR. Según explica ella, todo se debe a un incidente donde defendió a un colega de otro deporte de los guardias del establecimiento.

El hecho se remonta al pasado sábado 2 de octubre, asegura Orellana, cuando se percató que entre cuatro encargados de seguridad sacaban -a su juicio- de mala manera a un compañero de bicicross. “Solamente defendí la injusticia porque no me pareció la forma”, explicó a El Expreso PM de Radio Bío Bío.

“Que sacaran a un deportista así, como si fuera un antisocial, entre cuatro guardias, lo consideré un abuso”, agregó.

En específico, Felipe, experto en bicicleta, no portaba un permiso especial para asistir los sábados. “Yo lo defendí civilizadamente, les comuniqué que usaran criterio, porque a mi también me pasó un sábado que no tenía el permiso especial, porque ni mi Federación lo sabía. Conmigo al menos esa vez no pasaron a mayores”, acotó, haciendo hincapié en que “sólo pedí que lo dejaran tranquilo, al lado había otra deportista y a ella no le hicieron nada”.

En relación al mismo tema, Orellana sostuvo que “yo les dije que usen el criterio y ellos cambiaron al tiro el nivel de voz. Después me hablaron del aforo, pero yo les decía que la manera en la que entraron (entre 4), ellos también lo rompieron. Eso generó falsas acusaciones de la guardia hacia mi”.

“Dicen que confían en la palabra de la guardia”

Ysumy volvió a las máquinas para completar su rutina. Horas más tarde recibió un llamado que complicaría su presente deportivo.

“Ese día sábado recibí el llamado de José Agustín, coordinador del recinto deportivo, pero el que está al mando de todo es Roberto Rojas, director del parque. Entonces de palabra me dice ‘Ysumy estás suspendida dos semanas del CAR porque la guardia levantó un informe en tu contra’. Yo me defendí y dije que no podían creer una versión escrita sin que me escuchen antes”, detalló.

La noticia dejó en shock a Ysumy, quien atinó a pedir una sanción por escrito. “Es lo que corresponde, y no se han querido pronunciar, porque saben que el procedimiento estuvo mal hecho”.

“Hay un conducto que no se siguió: hay una comisión de disciplina que levanta el tema, y después un deportista tiene derecho a una apelación y después se determina, con una investigación. A mi no me aplicaron nada de eso”, remarcó.

“Intenté defenderme, pero la postura de ellos es que confían solamente en la palabra de la guardia”, lamentó, reiterando que “está todo el mundo callado porque saben que el procedimiento está mal hecho… de los 21 años que llevo remando, es la primera vez que me encuentro con una situación así”.

“Arruinaron mi preparación”

Ysumy Orellana asegura estar muy afectada con lo ocurrido. “Estoy en una situación sumamente complicada… estas dos semanas eran clave en mi preparación”, explicó.

“La decisión verbal de don Roberto Rojas estropeó mi preparación, porque tengo un desgaste psicológico gigante”, critica.

“No sé con quién hablar, no me responden los correos, pero sé que si intento de entrar al CAR es para que los guardias me rodeen y me digan ‘retírate"”, agrega.

Lo peor, para Orellana, es que “mi preparación partió hace 14 semanas porque tiene las máquinas de mi especialidad, entonces esto me ha hecho cambiar el rumbo de estas semanas”.

“Lo único que hago por el momento es funcionar a mitad de tren, remando, pero el complemento de la fuerza específica, con las máquinas del CAR, quedó de lado en la planificación”, concluyó.

Amenazas y protocolo

En el Ministerio del Deporte lo ocurrido el pasado sábado despertó la sorpresa en varios. Sin embargo, afirman que la sanción se ajusta al protocolo interno.

Desde la repartición aseguraron a BioBioChile que Orellana llegó de manera irrespetuosa, lo que quedó en constancia en el recinto.

Es más, en el Mindep sostienen que la deportista amenazó a los guardias que, si no dejaban practicar a su compañero, ella los iba a denunciar con su esposo funcionario de Policía de Investigaciones.

Finalmente, desde la entidad recalcaron que por protocolo de ‘buena convivencia del CAR’ -que deben conocer todos los deportista que asisten a las dependencias- existe un castigo de dos semanas sin entrenar cuando existe algún acto violento, menoscabo o maltrato. De igual manera, hacen hincapié en que es apelable.