La atleta chilena Valentina Carvallo volvió a la competencia en República Dominicana tras casi dos años y luego de haber tenido que entrenar puertas adentro por la pandemia y teniendo que complementar eso con el proceso de haber recibido a su tercer hijo.

Y el resultado no pudo ser mejor: se quedó con el primer lugar y el panorama se ve alentador pensando en el mundial de XTerra, que se realizará en Maui.

La chilena conversó con BioBioChile sobre sus próximos desafíos y cómo vivió este tiempo de pandemia.

Carvallo explica que “Ya llevo tres años compitiendo en XTerra triatlón de montaña. Obviamente hace dos años sin competir, entonces alcancé a competir un año, de hecho fui al mundial en Hawai donde me caí”.

Sobre su disciplina, aclara que “el triatlón de montaña es obviamente con Trail Running, mountain bike y natación en algún lago o mar dependiendo del lugar”.

La triatleta nacional volvió a competir en septiembre luego de dos años, como cuenta, y reconoce que el resultado le sorprendió.

“No me lo esperaba, estaba muy emocionada. No hay nada como volver a competir, sobre todo después de dos años, ser mamá entremedio, haber vivido una pandemia”, expresa.

“Para mí en realidad lo que quería con esta carrera era ponerme a prueba, ver dónde estaba, cómo estaba entrenando, etc. Y al final a mí me pasa que no me puedo medir mucho en los entrenamientos sino más que nada en las competencias porque ahí es donde saco el otro lado de mí y al final termino transformándome y logrando un buen resultado, quizás sin estar entrenada muchas veces”, complementa.

Pero esto no termina aquí para Valentina Carvallo, que piensa en seguir acumulando experiencia y poder llegar al mundial de la disciplina.

“Este fin de semana corro un Trail Running en las Torres del Paine, el Mundial en Maui que es a fin de año y tenía unas carreras de XTerra pero lamentablemente por temas de pandemia se cayó la categoría elite así es que no voy a ir. Pero ojalá participar lo que más pueda acá en Chile para poder mantenerme activa”, espera.

Como a todo el mundo, a la atleta nacional le tocó vivir la pandemia, pero además de eso debía entrenar en un espacio acotado. Sin embargo, explica que le llegó “un regalo” que la inyectó con más energía.

“Creo que a todos nos tocó vivir momentos difíciles en la pandemia, el año pasado fue un año duro donde nos mantuvimos muy encerrados. Pero para mí llegó el regalo de mi tercer hijo, que ha sido un tremendo regalo, una energía de motivación. Y obviamente tratando de volver lo que más se pueda en la casa, manteniendo la motivación al máximo en cada momento y al final igual te das cuenta que uno necesita estar bien y para mí la única manera de estar bien es haciendo lo que me gusta, el deporte, en la casa como mamá, necesito mantenerme positiva. Uno siempre saca cosas buenas”, dice Carvallo motivada pensando en seguir adelante tanto en el ámbito profesional como personal.