Aún no comienza el combate y ya repartieron golpes. Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant protagonizaron un intenso careo, ceremonia que necesitó de la intervención de efectivos de seguridad para que la cosa no pasara a mayores.

En la transmisión se vio como ambos boxeadores se miraron fijamente, y ‘canelo’ comenzó a gritarle algunas palabras al estadounidense, quien solo atinaba a mover la cabeza.

Tras unos segundos la situación escaló, con un furioso campeón que empujó a su contrincante por algo que este le dijo.

Plant reaccionó y le lanzó un derechazo al mexicano, quien magistralmente lo esquivó y contraatacó con un izquierdazo que dio en el estadounidense.

Tras la pelea, se conoció que Plant insultó a la madre de ‘canelo’, lo que gatilló la reacción de este.

“Puede decirme lo que quiera, pero que no diga nada de mi mamá”, sentenció Canelo. “Él golpeó primero, así que hice lo que hice”, cerró en la ronda de preguntas.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳

