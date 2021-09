La peleadora transgénero de artes marciales mixtas, Alana McLaughlin, salió al paso de las críticas y publicó un potente mensaje en redes sociales, defendiéndose de los ataques que ha recibido tras su combate con Celine Provost.

Recordemos que la peleadora de 38 años recibió múltiples críticas desde el mundo de las MMA, debido a su superioridad física, y a lo fácil que le resultó vencer a la experimentada Celine.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, McLaughlin reveló que ha recibido una serie de mensajes donde la llaman “tramposa”.

“Recibo los mismos mensajes desagradables que me llaman tramposa como si no me hubieran golpeado durante un round y medio”, lanzó.

“Todos deberían mostrar algo de respeto por Celine Provost y llevarse su preocupación por trolearle a alguna otra parte”, agregó.

Además, aclaró que casi fue derrotada por su rival y que en las tarjetas ganó el primer asalto.

“Casi me acaba más de una vez, y en las tarjetas de puntuación definitivamente ganó ese primer round. Esta es la única publicación que haré sobre esto. Los transfóbicos solo hacen que mi mano de bloqueo sea más fuerte”, cerró.