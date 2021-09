Después del drama sobre la conducción de Annika Schleu en los Juegos Olímpicos, la Asociación Mundial de Pentatletas Modernos (UIPM) emitió una advertencia oficial contra la seleccionadora alemana, Kim Raisner.

La UIPM anuncio el lunes, después de que concluyó la investigación del comité disciplinario, que Raisner violó las reglas de la competencia en Tokio “al golpear a un caballo y alentar a su atleta a hacer lo mismo”.

Schleu, por otro lado, no fue declarada culpable del uso excesivo del látigo y las espuelas.

La asociación mundial expulsó a Raisner de los juegos de Tokio 2020 después del incidente, y el comité disciplinario confirmó esta decisión. Si se repite tal comportamiento, la entrenadora de 48 años podría ser excluida de las competencias de la UIPM.

Además, antes de su próxima competición Raisner deberá asistir a un seminario para formadores que incluye un módulo sobre cómo tratar correctamente a los animales.

Schleu, que se encaminaba a ganar una medalla de oro, había intentado domar al caballo “Saint Boy”, que se había negado a seguir la ruta y los saltos de la competencia. El caballo se encuentra bien, informaron sus dueños a través de Twitter.

Raisner había gritado a su entrenada a que atizara al caballo (“¡Golpéalo, golpéalo!”). Un grupo de trabajo de la UIPM trabaja en un catálogo de medidas para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

En su decisión, el comité disciplinario de la asociación mundial reconoció la “contribución de Raisner durante muchos años al pentatlón moderno” y que su carrera como atleta de primer nivel y entrenadora nacional se había caracterizado por un “comportamiento ejemplar” hasta Tokio.

Sin embargo, el organismo agregó que el comportamiento de la entrenadora fue “indignante” en Japón, y por tanto, “no puede quedar impune”.

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.

Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.

They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx

— UIPM – World Pentathlon (@WorldPentathlon) August 8, 2021