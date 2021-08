El boxeo vivió una de sus grandes galas del año el pasado sábado en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, con una velada que tuvo como estelar el combate entre el cubano Yordenis Ugás y Manny Pacquiao.

Pero la derrota del filipino ante el centroamericano no fue la única pelea que acaparó las miradas, ya que también lo hizo el nocaut con el que su compatriota Mark Magsayo despachó al mexicano Julio ‘El Pollito’ Ceja.

La lucha era una eliminatoria por el título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, por lo que ambos mostraron sus mejores armas golpes para quedarse con la victoria.

Magsayo tumbó al mexicano en el primer asalto, conectando un certero golpe que sentó al azteca en la lona.

Sin embargo, el norteamericano se recuperó y logró encontrarse con su nivel. Así fue como, en el quinto round, Ceja mandó al suelo al filipino con un potente zurdazo, aunque no fue suficiente para noquear a su rival.

El intercambio de golpes se mantuvo hasta el décimo asalto, cuando en un descuido de ‘El Pollito’, Magsayo conectó un certero derechazo que puso fin a la pelea. Cuando el mexicano caía a la lona, otro golpe no hizo más que confirmar la victoria del asiático.

De acuerdo a La Nación, Ceja pasó varios segundos en el piso antes de reaccionar, por lo que el cuerpo médico decidió trasladar al mexicano a un hospital para una revisión en profundidad.

Con este contundente triunfo, Magsayo se encaminó a una pelea por el título de peso pluma, cinturón que ostenta el estadounidense Gary Russell Jr, quien no pelea desde enero de 2020.

Another look at @markmagsayo_MMM detonating at a right hook 💣 in his KO of Julio Ceja. 😳 #MagsayoCeja

💥 Order #PacquiaoUgas on Pay-Per-View NOW: https://t.co/WFLKMpSMCe pic.twitter.com/ViS11FhVqR

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) August 22, 2021