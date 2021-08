La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se mostró confiada en el futuro olímpico del deporte nacional pese a no conseguir medallas desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con la plata de Fernando González en el tenis individual.

Luego que en Tokio 2020 el país no lograra subirse al podio, la secretaria de Estado se aventuró en señalar que Chile debiera empezar a ganar preseas de manera permanente desde los JJ.OO. de Los Angeles 2028, en Estados Unidos.

“Esto es un proceso, uno entiende las expectativas en un país como el nuestro de relacionarlo siempre a cosecha de medallas, pero estos procesos requieren tiempo y nosotros estamos convencidos de que Chile debiese tener presencia olímpica permanente y no excepcional en el medallero a partir de Los Ángeles 2028”, indicó en diálogo con La Tercera.

Respecto a la representación nacional en Tokio, la autoridad calificó el paso como “muy positivo. En el primer gobierno del Presidente Piñera, programamos la participación de nuestro país, desde un cambio de planificación para empezar a tener buenos desempeños en Alto Rendimiento, formando el Plan Olímpico y sacando adelante el Ministerio del Deporte”.

Por otro lado, Pérez tiene buenas expectativas respecto a la participación nacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Tengo la convicción de que vamos a tener una muy buena participación de atletas y también una buena cosecha de medallas. Estamos trabajando a full para llegar como corresponde y hemos sido felicitados por Panam Sports, la última vez en Tokio, por cómo estamos construyendo la infraestructura deportiva para albergar competencias de alto nivel”.

Para terminar, la jefa de la cartera descartó tener problemas con la cúpula de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de la polémica por el cambio de sede de la final de la Copa Libertadores 2019.

“No, yo creo que no dice relación con declaraciones mías como autoridad, donde salí a aclarar lo que realmente pasó. Si me hubiese quedado callada, no solo hubiera sido injusto, sino que incorrecto. Yo creo que lo que sucede, más allá de los cuestionamientos públicos que tiene la Conmebol desde que existe, es que Chile nunca ha tenido una real preponderancia como fútbol en Conmebol frente a otros países”, apuntó.

“Lo más probable es que, ante la misma situación de Chile, como, por ejemplo, con la Copa Libertadores femenina, jamás les hubieran quitado la final”, sentenció.