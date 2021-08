El español Alejandro Valverde (Movistar) se ha visto obligado a retirarse de la Vuelta a España a consecuencia de una dura caída sufrida a 41 kilómetros de la meta de la séptima etapa, que se disputa entre Gandía y el Balcón de Alicante.

Aunque Valverde, de 41 años, trató de seguir en carrera, el golpe sufrido en su costado derecho obligó al murciano a bajarse de la bicicleta entre lágrimas a 37 kilómetros de meta.

Valverde, de 41 años, ganador de la prueba en 2009, se salió en una curva hacia la derecha en una bajada previa a la cima del Puerto de Tudons, a falta de 41 kilómetros de meta.

En ese momento el campeón del Mundo 2018 estaba lanzando un ataque junto al ecuatoriano Richard Carapaz.

Valverde se dolió del hombro y brazo izquierdo y fue auxiliado por sus compañeros de equipo. Tras ser examinado por el médico de carrera volvió a incorporarse a la carrera, pero finalmente el campeón mundial de 2018 se bajó de la bicicleta.

Momentos emotivos, de llanto y dolor para el corredor más veterano e ilustre del pelotón. Valverde puso fin a su decimoquinta participación en la Vuelta.

🎥😥 @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!

🇪🇸 Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! 🙌#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU

— La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021