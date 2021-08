El jueves pasado el jugador Sammis Reyes se convirtió en el primer chileno en jugar en un partido de la NFL al debutar ne el partido de la pretemporada entre el Washington Football Team y los Patriots.

El marcador quedó 22-13 favorable a los patriotas, pero una de las cosas más relevantes fue el debut del chileno. No solo hizo ruido en Chile, sino que también impresionó en Estados Unidos.

De hecho, el Washington Post le dedicó un artículo en el que destacó la historia y habilidad del chileno. Además, contextualizan con las palabras de Reyes tras el encuentro con los Patriots y las imágenes que se viralizaron con la bandera chilena.

“Me estaba gritando en español y sabía que era chileno por el acento… Me emociono porque nunca un chileno había estado en la NFL. De donde venimos no hay muchas oportunidades. Y tengo claro que hay mucha gente que me está mirando. Muchos niños me están mirando y me envían mensajes todos los días. Tener la oportunidad de representar a mi país en este escenario significa el mundo para mí”, reconoció tras su debut.

Además, cuentan cómo fue que lo descubrieron antes de que firmara el contrato por 3 años con los Washington’s en palabras del propio entreador Ron Rivera: “Cuando Marty (vicepresidente ejecutivo de personal de jugadores) lo vio, me llamó a mi, a Martin (el gerente general) y a Eric (director senior de personal de jugadores) y hablábamos sobre este jugador de vez en cuando (…) Para ser honesto, me recordó inmediatamente a Jimmy Graham. Piensas en el gran jugador que se ha convertido y empiezas a pensar si es que (Reyes) puede crecer y desarrollarse”.

Así, en el reconocido medio estadounidense describen que es difícil que el chileno pase desapercibido: “Tiene el cuerpo de un fisicoculturista, es tan atlético como un ala-pívot y una fortaleza mental que tal vez ni los atletas más duros pueden presumir; cuando tenía 14 años, Reyes vino a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Solo.”

Complementan explicando que el mismo Reyes adjudica su crecimiento, entre otras cosas, a la ayuda que ha recibido de otros jugadores más experimentados, especialmente del ala cerrada Logan Thomas

“Me ha ayudado en cada jugada. Siempre que tengo preguntas hablamos por teléfono y hablamos. Ha sido espectacular tener a alguien como Logan ayudándome”, reconoce el chileno.

Sobre su futuro, explica que pasa su tiempo entrenando muy duro para mejorar. De hecho, tiene una máquina para lanzar balones y él los pueda agarrar y así entrenar en su propia casa.

“No soy el tipo de jugador que quiere recriminarse cosas cuando me retire. Quiero decir que hice todo lo posible y si es que no funcionó, no fue por falta de esfuerzo; fue por alguna otra cosa. Entonces estoy dándolo todo. Estoy trabajando duro y estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar al equipo a ganar…No estoy acá solo para jugar. No estoy contento solo con eso. Quiero ayudar al equipo a ganar”, sentenció el histórico jugador chileno.