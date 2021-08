Nico Ali Walsh, nieto del legendario Muhammad Ali, se estrenó en el boxeo profesional con un brillante triunfo mediante nocaut técnico.

El joven de 21 años debutó enfrentando a Jordan Weeks por peso medio, imponiéndose luego de 70 segundos de combate, tras conectar una buena serie de golpes en el rostro de su rival.

“Es un viaje emocional. Esto cumple mis expectativas. Obviamente, he estado pensando mucho en mi abuelo. Lo extraño”, comentó Ali Walsh tras su triunfo en el Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Oklahoma.

De acuerdo a Marca, el hijo de Rasheda Ali, hija de Muhammad, está estudiando una Licenciatura en Administración de empresas y ha logrado congeniar su carrera como pugilista, la que ahora ostenta un récord favorable de 1-0.

Además, Ali Walsh cuenta con el apoyo en el ring de Bob Arum, quien promovió 27 de las peleas del legendario y fallecido peleador.

Muhammad Ali, vale señalar, fue cuatro veces campeón mundial de peso pesado y murió en 2016, aquejado de un síndrome de Parkinson contra la que batalló por 30 años.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021