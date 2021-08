Lleva ocho meses sin recibir sueldo, pero se las ingenia para recibir con una sonrisa a sus dirigidas. Rodolfo Oyola, entrenador de las Marcianitas, reveló el difícil momento que está pasando en nuestro país.

El entrenador argentino de Hockey patín, que llegó hace 23 años a Chile, contó que desde enero que no recibe su salario por un problema de rendiciones entre la Federación y el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Todo comenzó a principios de este año, cuando dos rendiciones quedaron pendientes y desde el IND, que paga a Oyola y a otros 15 funcionarios, dejaron de enviar los dineros.

“Hace un tiempo estuve trabajando en Universidad Católica y realizando talleres en Lo Espejo, pero con la pandemia mi único ingreso era por las funciones en la Selección. Ahora llevo ocho meses sin recibir un sueldo”, contó el argentino a AS.

“Sé que la federación está buscando una solución, pero el IND da poca respuesta. Pide papeles tras papeles. Todos la estamos pasando mal. En mi caso, muy mal. Toda esta situación me complica”, agregó el actual entrenador de las selecciones Sub 15 y adulta femenina.

“El IND sabe que están pendiente los sueldos. Todo lo que es trámite administrativo se puede solucionar, pero ¿cómo van a dejar a un montón de personas sin cobrar? Nosotros seguimos trabajando por amor al arte, con mucha voluntad. Yo saco plata de otros lados para tener un sustento”, complementó Oyola.

Carrito con milanesas

Consultado por cómo se las ha arreglado para sobrevivir estos ocho meses sin sueldo, Rodolfo Oyola contó que ha tenido que vender milanesas en la calle para tener un sustento.

“He salido a vender con un carro y me he acercado a las construcciones que tengo cerca. El trabajo no es denigrante, pero creo que no lo merezco”, sostuvo el argentino.

“Yo entrego todos los meses el resumen del trabajo y la asistencia de las deportistas. Sigo trabajando, el Plan Olímpico y el IND lo saben. A veces tenemos reuniones por zoom y a ellos no les importa si tengo internet o no”, añadió Oyola.

Luego, el trasandino indicó que “esperé el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y salí rechazado. He gastado todo lo que tenía: la jubilación y los 10%. Yo arriendo un departamento que incluye estacionamiento. Antes del Día del Niño no me fue bien con las milanesas y llevé mi auto a la casa de un amigo para poder arrendar el estacionamiento y así conseguir unos pesos”.

“Creo que el accionar del IND deja mucho que desear. Si tienen un problema, está bien, pero deberían arreglar el tema de los sueldos. Todos estamos sufriendo y ellos se hacen los tontos”, lamentó el DT.

“Trato de ponerme una careta”

Otro punto que tiene complicado a Rodolfo Oyola son los entrenamientos de sus dirigidas, de quienes ha intentando mantener su problemas al margen.

“Uno siempre tiene que estar con buena cara. ¿Para qué llevar los problemas de uno a la cancha? Trato de ponerme una careta. Necesitamos un buen entrenamiento para que las chicas aprendan y tengan una enseñanza. No podemos arrastrar toda la mugre que tenemos afuera”, recalcó el entrenador.

“Pero de los entrenamientos ni hablar. En vez de poner unos conos, ponemos unas zapatillas. Faltan pelotas y los palos ya se han rotos por el piso de San Miguel. Uno trata y trata, pero es muy complicado remar contra la corriente”, añadió Oyola.

Respecto a las prácticas, que se están realizando en la comuna de San Miguel, el técnico comentó que “no tenemos acceso al Estadio Nacional. La cancha estaba en remodelación y ahora las calles internas del estadio están rotas por los Panamericanos del 2023”.

“Tenemos que hacer malabarismo, porque en San Miguel nos prestan la cancha los martes y los jueves. Empezamos a las 8:30 y terminamos a las 16:30, nos repartimos el tiempo entre todas las Selecciones. Ahora conseguimos la posibilidad de entrenar en un polideportivo de San Bernardo los lunes y los miércoles”, agregó Oyola.

Por último, el estratega señaló que “tenemos la Copa Cataluña, que sirve de preparación para el Panamericano que se realiza en Estados Unidos; después tenemos un Sudamericano y el próximo año tenemos el Campeonato Mundial en Argentina. Tenemos cosas importantes, pero estamos con estas condiciones. Ahora vamos a entrenar en San Bernardo, pero me pregunto: ¿quién pagará la bencina? Ojalá se pueda solucionar”.