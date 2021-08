La “Sirena de Hielo”, Bárbara Hernández, buscará conquistar una nueva marca en su carrera este viernes 13 de agosto, al convertirse en la primera mujer latinoamericana en nadar dos vueltas alrededor de la Isla Manhattan.

Se trata del desafío más largo en distancia y tiempo al que se enfrentará la chilena, completando 94 kilómetros en 24 horas de nado continuo. La doble vuelta a la isla solamente la han completado 10 personas en el mundo, la mitad de ellas mujeres.

“Es el circuito más extenso que he hecho, nunca he nadado casi 100 kilómetros, ni tampoco he estado en el agua más de 15 horas. Me siento feliz de poder sumarme a este desafío representando a mi país en esta ultra maratón de nado”, comentó Hernández.

En septiembre de 2020, la deportista Garmin completó 47 kilómetros dando una vuelta alrededor de la ‘Gran Manzana’, en un tiempo de 7 horas y 59 minutos, esta vez doblará la apuesta y no puede detenerse.

Si bien, el desafío es en aguas abiertas, se expone a tener hipotermia, debido al largo tiempo de permanencia dentro del agua. La temperatura del agua es de alrededor de 17º celsius y ambiente es de 19º, además de grandes oleajes, animales marinos y aguas contaminadas.

El reto comenzará este viernes 13 de agosto, a las 10:50 horas de Chile (misma hora local), y se enmarca en el ultra maratón de aguas abiertas 20 Bridges Manhattan Island Swim. En la versión no hay puestos en competencia, ya que lo importante es completarlo.

Preparación

Hace unas semanas, la ‘Sirena del Hielo’ subió la cordillera de Los Andes para nadar en la Laguna del Inca, preparándose para Manhattan.

Sus entrenamientos en aguas abiertas y piscinas fueron monitoreados por un smartwatch Garmin con el fin de determinar un ritmo cardiaco estable en temperaturas a 0º grados; además de medir la saturación de oxígeno en la sangre, el nivel de estrés del cuerpo, las horas de sueño y la cantidad de brazadas.

Todos son factores claves para regular el organismo, que se expone a fríos extremos e hipotermia, y en donde es elemental tener un monitoreo preciso del estado de salud del cuerpo. De otra manera, puede poner en riesgo su integridad.

Este trabajo fue complementado con tres horas diarias de piscina, yoga y trabajo de pesas; acompañado de una dieta especial con carbohidratos, proteínas e hidratantes.