Víctor “Bicho” Carrera hizo historia el fin de semana pasado al quedarse con el primer lugar del Mundial de Parapente en modalidad Acro. El chileno superó a estrellas de la disciplina como Horacio Llorens y a sus 25 años no se cansa de marcar hitos.

Eso sí, Carrera tuvo que competir representando a República Checa, ya que le ofrecieron el apoyo, garantías y seguridades que en su país de nacimiento, Chile, no encontró.

Tras la hazaña, el crack conversó con BioBioChile y habló sobre el objetivo cumplido, sus próximos objetivos y las razones detrás de tener que competir con la bandera checa.

“Actualmente es el logro más importante. Es el objetivo que tenía desde más pequeño. Desde que tengo 11 años me propuse ser campeón mundial y ya lo puedo tachar en la lista, estoy muy contento”, reconoce ‘Bicho’.

Pese a que reconoce que su mejor desempeño fue en los primeros vuelos, el chileno cuenta que “Cuando hice el último vuelo en el Mundial, fue bastante bueno, ejecuté buenas maniobras y estaba casi seguro que lo había ganado”.

Pero para el atleta, como para casi todo el mundo, la pandemia le jugó en contra. Estuvo casi dos años sin poder competir y los encierros le prohibieron continuar de manera normal con sus entrenamientos.

“Estuve el 2020 parado en Chile sin poder salir a entrenar ni desarrollar mi actividad con normalidad y fue sin duda un impulso a este año rebuscarme la forma de salir del país. Hice una pretemporada en Islas Canarias durante marzo y abril para luego terminar con un mes más de entrenamiento en Los Pirineos en España. Fue un periodo de entrenamiento mas largo al que acostumbro a hacer”, explica.

Las razones para competir representando a República Checa

Para muchos puede parecer extraño que ‘Bicho’ Carrera compitiera representando la bandera de República Checa. Si bien nació y hasta hace pocos meses vivía en Chile, el propio deportista explica por qué tomó la decisión de tomar la ayuda que le ofreció el país europeo.

“Para un mundial es tu federación la que envía tu nombre en una carta y como Chile en la federación aérea es muy de aviones y no de parapentes decidí optar por la checa: por seguridad y apoyos, que no me faltan, pero tampoco están de más. Al final es mi trabajo y si se me pagan yo lo voy a hacer. Por suerte lo puedo hacer sin o con el apoyo de ellos (la federación chilena)”, comenta.

Sin embargo, llama la atención que en términos de equipos, los colombianos fueron segundos en esta edición del Mundial, por sobre España y por detrás de Francia, los campeones.

En ese sentido, Carrera explica la diferencia de Chile con Colombia. “Pasa que en Colombia hay mucha más gente que hace parapente, por lo tanto la gente decidió organizarse y tienen una Federación, lo cual por ejemplo les da la posibilidad de ayudar a sus atletas. Y lo otro importante es que eso da paso también a que tú como piloto federado puedas tener acceso a un seguro de vuelo, de accidentes, que está diseñado para el parapente. En Chile no existe eso. Si yo en Chile me pego un accidente y no estoy federado ni nada va a ser súper difícil arreglar eso. En cambio, en países como Colombia u otros, donde hay federación, eso está mucho más resuelto”, explica.

Pero, ¿Por qué República Checa?

“Llevo una relación de hace 3 años con Kristyna Carrera (que es checa), que es mi esposa actualmente. El año 2020 fue duro para nosotros porque estuvimos separados como 10 meses porque no podíamos viajar, Chile estaba medio cerrado y Europa también. Buscamos las opciones y al final en noviembre pude venir (a Europa), nos casamos y estamos súper felices, ella también vuela en parapente”, cuenta.

Además, comenta que “Estamos pensando vivir en Austria, en Salzburgo, y si nos gusta nos quedaríamos ahí por un largo tiempo”.

Pero estando en Chile ‘Bicho’ se ganó el apoyo de marcas como Advance Thun, que es la empresa que fabrica los implementos para volar en parapente, así como también de Red Bull, marca del cual el atleta es embajador.

“Soy atleta Red Bull desde hace 3 años. Ya llevaba 3 años haciendo esto a tiempo completo, mostré buenos resultados, les gustó mi perfil y ahí se inició un trabajo en conjunto. Creo que es el sueño de muchos atletas lograr trabajar con una marca como Red Bull”, cuenta ‘Bicho’ desde Suiza, donde pasó después del Mundial a ver a la gente de Advance.

Lo que viene

El atleta chileno cuenta que ahora va hacia España, donde está su esposa, que también iba a competir en el Mundial pero que no pudo ir a Italia por una lesión que sufrió en los últimos entrenamientos.

“Estábamos entrenando aterrizajes en un lago y el ultimo día de entrenamiento tuvo un accidente en el agua y se fisuró unas vertebras. No haber estado con ella fue una dificultad más en el campeonato. Ella ya está bien, se quedó en España y ya está caminando. Pudo haber sido peor. El próximo año ella podría volver a competir”, explica.

Sobre el futuro, cuenta que “Me gustaría continuar compitiendo y tratar de siempre estar ahí en la cima. A medida que van a pasar los años se va a poner mas difícil por las generaciones que vienen y el parapente acrobático evoluciona rápido en estos tiempos”.

Añade que “también me gustaría empezar una academia de parapente avanzado en la cual pueda enseñar técnicas de seguridad en vuelo, acrobacias y otras cosas”.