Con apenas 12 años, 4 meses y 25 días, Abhimanyu Mishra se convirtió en el Gran Maestro del ajedrez más joven de la historia.

El niño de Nueva Jersey superó así la marca impuesta por el ruso Sergey Karjakin en 2002, cuando se convirtió en Gran Maestro con 12 años y 7 meses.

Para conseguirlo, Mishra ha elegido un camino muy duro y sacrificado, dado que entrena de 10 a 12 horas al día, frente a las cuatro o seis que otros niños de su edad dedican al ajedrez.

El asalto a la máxima titulación del ajedrez marca comenzó el pasado 12 de abril, cuando el padre de Mishra, Hemat, un ingeniero de computadoras, salió de Estados Unidos con destino a Budapest, uno de los pocos lugares que ofrece frecuentes torneos con normas GM.

Con la pandemia del Covid-19 aún acechando, no dejaron nada al azar. Empacaron sábanas, fundas de almohadas e incluso edredones. En cada habitación de hotel, Hemant se quitaba las sábanas y desinfectaba minuciosamente la habitación.

Mientras viajaba por los Estados Unidos para jugar torneos, la cariñosa madre de Abhimanyu, Swati, les preparaba todas sus comidas, algo que han extrañado de manera especial después de haber pasado casi dos meses fuera de su casa.

La capacidad de Abhimanyu para comprender la gravedad de cualquier situación es su fuerte. Swati dice que busca una explicación lógica para las cosas que se le pide que haga.

Los Mishras son de Bhopal (India) y han vivido en los Estados Unidos durante los últimos 14 años; ambos trabajan para la empresa de software Commvault Systems. Hemant jugaba al ajedrez en la universidad y en eventos corporativos.

Para evitar que su hijo se ahogara en un mar de dispositivos como otros niños, Hemant introdujo a Abhimanyu en el juego del ajedrez a la edad de dos años.

En un vídeo familiar se puede ver como Abhimanyu con dos años y medio coloca felizmente las piezas en un tablero de ajedrez. Los juguetes están esparcidos por la habitación y su balbuceo es apenas inteligible, pero con un enfoque inquebrantable, coloca el tablero listo para jugar.

Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.

Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC

— Abhimanyu.mishra.chess (Youngest GM) in the world) (@ChessMishra) June 30, 2021