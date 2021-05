El golfista chileno Joaquín Niemann dejó atrás su debut plagado de dudas en el Wells Fargo Championship y, este viernes, demostró su talento en el Quail Hollow Club de Charlotte, Estados Unidos.

Comenzó su día en el hoyo 10 y, a falta de tres banderas para el final, repuntó para seguir aspirando a superar el corte y seguir en competencia el fin de semana.

Con una tarjeta de +3, ‘Joaking’ se despachó un notable eagle en el hoyo 7. Tras cartón, en el 8, se anotó un birdie.

Por último, en la bandera 9, un par le permitió ubicarse en el puesto T55 con un registro en el par de la cancha.

Aún así, Niemann deberá esperar que el resto de jugadores culmine la jornada para saber si seguirá en competencia. Todo indica, eso sí, que el chileno continuará en el Wells Fargo.

