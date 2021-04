Un nuevo tiroteo se registró hace poco en Estados Unidos, el cual que se generó por una discusión entre dos golfistas.

El incidente ocurrió en el Legacy Golf Club de Las Vegas, luego de un altercado entre dos deportistas, y que terminó con uno de ellos disparando a otro y posteriormente suicidándose.

El Departamento de Policía de Henderson, Nevada, entregó más detalles respecto al incidente, informando del tiroteo con un hombre de 52 años herido de gravedad, tras recibir un disparo, y otro de 51 años fallecido tras aparentemente suicidarse.

Aclarar que el sospechoso le disparó a su acompañante y apareció a unos metros de él con una herida de bala autoinfligida, por lo que la hipótesis más plausible según los investigadores es que disparó y después se quitó la vida.

Señalar que el herido fue llevado de urgencia a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.

La policía no dio a conocer el nombre de la víctima del tiroteo ni los detalles de la discusión.

A man suspected of shooting another man Sunday following an argument at a Henderson golf course later took his own life, police said. #RJNowhttps://t.co/aRrJFlaaX6

— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) April 19, 2021