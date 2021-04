Confirmando su evolución deportiva, el velerista olímpico Clemente Seguel subió un puesto en la tercera jornada y consiguió la clasificación a la Flota de Oro del Campeonato Continental Europeo de la categoría Laser, que se está desarrollando con participación de 139 especialistas de todo el mundo en Vilamoura, Portugal, donde además se están disputando las últimas dos plazas para Tokio.

El joven navegante, después de sufrir la rotura de una pieza de su embarcación el primer día de competencia, había quedado relegado al 94º lugar.

Pese al contratiempo, se repuso en la segunda parte y en el cierre de la etapa clasificatoria se ubicó 20º en las dos regatas del día, con lo que escaló hasta el 40º puesto de la tabla general y avanzó cómodamente al grupo dorado, al que accedieron los 70 mejores del certamen.

“Por la penalización de la regata que no pude terminar, no tenía ninguna opción si me ocurría otro percance. Así que optamos por una estrategia más conservadora, para asegurar la clasificación. Estoy feliz por haber entrado a este grupo de los mejores. Pero queda mucho campeonato y justamente la parte más difícil. Hay que salir a seguir dando el máximo”, señaló el velerista.

Al seleccionado chileno de 21 años le restan tres días y un total de seis regatas en aguas lusitanas, enfrentando a muchos de los rivales que tendrá en Tokio y a consagrados de la talla del brasileño Robert Scheidt, cinco veces medallista olímpico del deporte náutico.