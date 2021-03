Una lamentable situación se vivió en la Junior Hockey League de Rusia. Un joven jugador falleció este martes luego que un rival le lanzara un disco, elemento que impactó en su cabeza, durante un partido ante el Loko Yaroslavl disputado la semana pasada.

Timur Faizutdinov, defensor del Dinamo de San Petersburgo, fue golpeado por el ‘puck’ en pleno partido y cayó al piso, llevándose las manos a la cabeza.

El joven, de 19 años, fue llevado rápidamente hasta el hospital de Yaroslavl, ciudad situada a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú, donde finalmente ha fallecido.

Los jugadores de la Junior Hockey League y Kontinental Hockey League (principal liga del país) lamentaron lo sucedido, y realizarán un minuto de silencio en los próximos encuentros en memoria de Faizutdinov.

“Siempre serás del Dinamo y estarás por siempre en nuestros corazones”, publicó el equipo del jugador en redes sociales.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct

— Dylan Griffing (@GriffingDylan) March 12, 2021