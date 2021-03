El voleibolista Sebastián Gevert habló de su renuncia a la selección chilena de la disciplina de la que ya han pasado más de 5 años y cuenta sobre su actualidad en Alemania.

Actualmente Gevert milita en el SWD powervolleys Düren y a más de 5 años de haber renunciado a la selección chilena goza de un gran presente.

En conversación con El Mercurio, cuenta que en su equipos “Fui el mejor sacador y eso es muy importante”. El opuesto de 32 años lleva más de una década en el volley europeo y este domingo su equipo venció al United Volleys Rhein-Main en el segundo partido de los cuartos de final de la Bundesliga por 3-0.

Pese a su gran curriculum, admite que no se ve como el mejor voleibolista de la historia y que sigue a algunos compatriotas en Europa como Vicente Parraguirre y a Simón Guerra.

Sobre su retiro de la selección, explica que “Fueron temas personales los cuales nunca sentí la necesidad de dar más explicaciones. Sentí que ya le había dado mucho a la selección y que ayudé mucho al equipo. Tengo una familia en Alemania, con cuatro hijos, y no me veo un verano completo en Chile, cuatro o cinco meses dejando a mi familia sola acá”.

Específica que no tuvo ningún problema con nadie en la selección y que le informó su decisión en el momento indicado al entrenador Daniel Nejamkin. “Estuve un año entero analizando. Cuando veo a la selección tengo unas ganas de estar ahí y ayudar. Todavía me pesa haberme retirado de la selección porque se me fue el sueño de llegar a un Mundial o a los Juegos Olímpicos con Chile”, lamenta, aunque reconoce que ya no hay vuelta atrás con su decisión.

Por ahora, uno de los mejores voleibolistas de la historia de Chile se enfoca en la Bundesliga, en la que esperan rival en semifinales, que saldrá entre el Netzhoppers y el Berlín RV, que es favorito tras quedarse con el primer partido por 3-0.