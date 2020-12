Once años después Daniela se prepara para dar el gran salto en su disciplina: pelear contra la mexicana Maribel Ramírez, actual campeona mundial súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA en inglés), la más antigua y de mayor tradición entre las organizaciones púgiles del orbe, con el cinturón en juego.

Asenjo se ganó ese derecho tras coronarse como monarca latina y defender, con éxito, su título ante distintas contendientes. Hoy, a pesar del difícil panorama pospandemia, la ‘Leona’ no pierde el enfoque y se ilusiona con subir al cuadrilátero y terminar levantando las manos en señal de triunfo. Sabe que su victoria alegraría a muchas personas. Especialmente en Valdivia, su ciudad natal.

La batalla con Ramírez estaba pactada para el 19 de abril de este 2020. Sin embargo, la COVID-19 obligó a postergarla hasta nuevo aviso. Por ahora no hay fechas definidas, aunque las conversaciones ya se retomaron. Daniela no pierde la fe. “Se espera, ojalá, en 2021”, admite en diálogo con BioBioChile.

“Me he tomado este tiempo para también madurar como deportista. Seguir trabajando fuerte para no bajar el rendimiento, y a la espera de que salga una nueva fecha. Estoy trabajando con la promotora ‘Benbru Promotions’ de Valdivia, y ellos están en conversaciones para poder hacer este título mundial”, agrega.

“Me veo levantando el título del mundo”

Asenjo tiene confianza. Ni siquiera la pandemia ha amilanado su sueño de convertirse en la mejor del planeta. Y, aunque ha debido modificar algunas cosas de su ‘vida diaria’, ha logrado igualmente mantenerse entrenando prácticamente sin descanso.

Daniela ¿Cómo reaccionaste cuando te confirmaron la noticia de que la pelea por el título se suspendía?

Cuando ya me avisaron que se postergaba el título del mundo por una situación que se escapaba de las manos de todos, digamos que igual lo enfrenté bien.

¿Cómo se maneja la ansiedad en estos casos? Sabiendo que la gran ocasión de hacer historia deberá esperar

Este año tengo que agradecer mucho al equipo de trabajo detrás mío. Mi psicólogo Rodrigo González, él en realidad me ha ayudado mucho a poder visualizarme, a poder bajar los niveles de estrés, que son propios del alto rendimiento, sobre todo cuando no hay una fecha definitiva. Hay que tratar de mantenerse siempre bien motivados y yo tengo que agradecer a todos porque me ayudan cuando el ańimo no está tan bueno. En general hemos trabajado todo el año. No hemos parado en pandemia.

¿Y cómo lo haces para mantenerte en forma? Consideremos que debe ser difícil encontrar sparrings

Nosotros cerramos nuestro club en el mes de marzo al público general y tuvimos que adaptarnos. Adecuar entrenamientos. Igual tengo la suerte que tengo el gimnasio cerca de mi casa y tengo llaves, entonces, iba con Alejandro, mi entrenador y pareja, y con el preparador físico también. No bajé el ritmo de los entrenamientos.

Si tuvieras que pelear mañana. ¿Cómo sientes que llegarías?

Me siento preparada y lista para disputar el título del mundo. Ahora se escapa de mis manos como deportista, y es trabajo de quienes organizan y los promotores, pero mientras tanto no he parado de entrenar. Tengo el gimnasio, Alejandro es mi pareja y entrenador, entonces es más fácil entrenar juntos. Diego Sobarzo es mi preparador físico. Y he tenido un grupo pequeño de entrenamientos con boxeadores que van a debutar ahora como profesionales, y también con otro grupo amateur.

¿Cómo te ves en esa pelea con Maribel? ¿Crees que puedes arrebatarle el título?

He podido estudiar a mi rival. Desde hace mucho tiempo la vengo estudiando. En realidad siempre trato de estar viendo todas las posibles rivales en mi categoría, de conocerlas a todas, porque nos podemos topar en algún momento. Y claramente me veo levantando el título.

Venta de sandwichs y nulo aporte de autoridades

Tal como le ocurre a varios deportistas nacionales, Daniela Asenjo no recibe aportes económicos directos de autoridades. Así, toda la preparación para la pelea por el título ha sido autogestionada.

Daniela, sin un aporte económico mensual o beca ¿Cómo lo has hecho en el mes a mes para vivir en medio de una pandemia?

Como acá en Valdivia no entramos en cuarentena hasta hace dos meses recién, hablo de una cuarentena total, alcanzamos a realizar clases en grupos pequeños de 3 o 4 personas, y también clases personalizadas. Además estuvimos realizando clases online.

¿Y alcanzas con eso?

Hubo cambios de rubro también. Estuvimos haciendo sandwich, con reparto. En realidad nos ingeniamos como sea, producto de que también fue un año difícil para todos y nosotros somos independientes, pagamos arriendo en un gimnasio, entonces tenemos que, obviamente, seguir pagando las responsabilidades como todo el mundo.

¿Y respaldo económico de autoridades no hay?

No cuento con apoyo digamos financiero o alguna subvención, ni del municipio ni del Gobierno. Así que hemos seguido trabajando igual, como podemos. Afortunadamente tenemos un club, K.O., donde tenemos alumnos de ya varios años y muchos de ellos siguieron pagando sus mensualidades. Hicimos también sorteos donde todos colaboraron. Más que nada nos ha salvado la autogestión como club, más que apoyos del municipio o gobierno.

¿Te parece injusto que no recibas algún tipo de aporte teniendo en cuenta que disputarás el título mundial?

Siento que más allá que sea o no una injusticia, siento que tiene que cambiar la forma en que entendemos el deporte y la actividad física en el país. Hasta que eso no sea una prioridad, hasta que no esté establecido que realmente el deporte es beneficioso para nuestra salud física y mental, nunca va a ser una prioridad para autoridades. Siento que eso debiese cambiar.

Varios deportistas han cuestionado lo mismo…

Sí, es que lo que me pasa a mi en el boxeo le pasa también a muchos otros deportistas. Es una pena, porque en realidad muchos se pierden en el camino porque no se dan las condiciones para poder ejercer la profesión de ser deportista en este país.

Amor al boxeo: un inicio fortuito y su mejor recuerdo

En el paso has dicho que el boxeo cambió tu vida ¿Cómo empieza esto?

Comencé en el boxeo el año 2009. Fue básicamente porque necesitaba hacer actividad física, ya que tenía una vida muy sedentaria y quería cambiar un poco ese estilo de vida. Quería hacer un deporte de contacto y conocí el club K.O. Allá conocí a Alejandro, con quien llevamos 10 años como pareja, y comencé a hacer kickboxing y boxeo. A los 6 meses hice mi primera pelea.

¿Y el inicio sobre el ring?

Le dije a Alejandro que quería competir y de ahí han pasado todos estos años. Con una carrera amateur en el comienzo, donde logré ser campeona chilena en 57 kilos, mientras seguía haciendo kickboxing en campeonatos sudamericanos. Luego en 2012 debuté como profesional y hoy ya estoy dedicada de lleno al boxeo.

¿Cuál es tu mejor recuerdo en este deporte?

Yo creo que el más bonito fue la primera defensa del titulo latino, en 2018, acá en el Coliseo en Valdivia. Fui la pelea de fondo y recuerdo eso como una noche muy linda, porque estaba toda la gente de acá, con mi público.

¿Qué tuvo de mágica esa noche?

Pasa que siempre ha pasado que hemos tenido que gestionar nosotros los eventos, organizar con Alejandro y también entrenar. Cumplimos varios roles a la vez, entonces siempre nos ha costado mucho poder levantar la carrera y hacernos conocidos en el mundo del boxeo, todo lo gestionamos por cuenta propia. Entonces recuerdo eso como algo súper bonito, porque se hizo un espectáculo en el escenario más grande que tenemos acá en la ciudad.

¿Qué le dirías al ‘boxeo’?

El boxeo a mi vida a cambió totalmente. yo tengo que dar muchas gracias a Alejandro por insertarme en este mundo del boxeo y el deporte como tal, porque me enseñó primero a ser mejor persona, y a poder transmitir también esto a otras mujeres y que sea una herramienta para la vida de ellas.

¿Muchas mujeres llegan a tus clases?

Sí. Y para una mujer el boxeo es una herramienta de empoderamiento tremenda, que le da mucha fuerza física, pero también mucha fuerza mental para aplicarlo en la vida diaria. Entonces para mí es de las cosas más lindas que me ha pasado, porque me ha entregado muchos buenos momentos, muchas buenas amistades, y eso lo tengo que agradecer al deporte que hago.

El boxeo además te convirtió en una opción a constituyente

Efectivamente me llegaron propuestas. La verdad que le di varia vueltas, estuve estudiando bastante y me informé mucho, pero tuve que tomar la decisión también de poner el deporte versus esta opción que es histórica, porque tengo que ser consecuente conmigo misma y no iba a poder hacer las dos cosas. Iba a tener que dejar el boxeo para dedicarme cien por ciento, porque la situación lo amerita, y la verdad que me apasiona boxear, siento que estoy en mis mejores años deportivamente, donde puedo alcanzar mi mejor rendimiento, así que opté por esto.