El árbitro principal Jerome Boger comandó este lunes un equipo de seis jueces negros para hacer historia en la NFL, durante el partido que Los Angeles Rams le ganaron a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady con marcador de 27-24.

El equipo de árbitros llegó al juego con credenciales impresionantes, especialmente el veterano Boger, quien fue el tercer árbitro negro en la historia de la NFL. Fue ascendido de juez de línea en el 2006.

A Boger (árbitro del SuperBowl XLVII) se unieron los oficiales Barry Anderson, Anthony Jeffries, Carl Johnson, Julian Mapp, Dale Shaw y Greg Steed.

El mariscal de campo de los Rams, Jared Goff, conectó un pase de anotación de cuatro yardas con Robert Woods cuando quedaban poco menos de cuatro minutos en el primer cuarto para el primer touchdown, cantado por el equipo histórico de árbitros.

Mientras, Brady completó para los ‘Bucs’ 26 de 48 pases con 216 yardas para dos touchdowns y fue víctima de dos intercepciones.

Brady se llevó el récord de pases para touchdowns de todos los tiempos de Drew Brees, quien está lesionado.

La lesión de Brees le dará a Brady la oportunidad de reconstruir un pequeño colchón a su favor en esa categoría.

El triunfo le permite a los Rams (siete ganados y tres perdidos) desplazar a los Seattle Seahawks en la división Oeste de la Conferencia Nacional, en la que es la zona más apretada de todas con unos Arizona Cardinals también metidos en la pelea.

Los Buccaneers, en tanto, siguen segundos de la Nacional Sur por detrás de los New Orleans Saints con una marca de siete victorias y cuatro caídas.

FINAL: @RamsNFL take over first place in the NFC West! #RamsHouse #LARvsTB

(by @Lexus) pic.twitter.com/UHWzfjNvUc

— NFL (@NFL) November 24, 2020