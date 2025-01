Las triatletas chilenas Macarena Salazar y Francisca Garrido brillaron en el Ironman 70.3 de Pucón 2025 al lograr el segundo y tercer lugar respectivamente. Macarena, quien había ganado recientemente el Ironman de Valdivia, completó la exigente competencia en 4 horas y 36 minutos exactos, seguida por Francisca a menos de un minuto de diferencia. A pesar de su cansancio previo, Salazar admitió haber considerado no competir, pero su determinación la llevó al podio, demostrando que no hay que darse por vencido mentalmente antes de tiempo.

Las triatletas chilenas Macarena Salazar y Francisca Garrido tuvieron una más que destacada participación en la versión 2025 del Ironman 70.3 de Pucón, subiéndose al podio de la competencia.

Mientras que Macarena terminó en el segundo lugar, Francisca ocupó el tercero de la carrera “más linda del mundo”

En particular, Macarena Salazar, culminó la exigente competencia en 4 horas y 36 minutos exactos. Cabe destacar que la atleta chilena venía de ganar el Ironman de Valdivia, en noviembre pasado.

Menos de un minuto más tarde, llegó la también triatleta nacional, Francisca Garrido, quien registró un crono de 4 horas, 36 minutos y 47 segundos.

Al terminar la prueba, Macarena Salazar conversó con Chilevisión, canal oficial de la competencia, donde reconoció que pensó en no competir este domingo.

“No tenia muchas ganas de venir, porque estaba muy cansada mental y físicamente” aseguró la destacada triatleta.

Agregó que no se esperaba el notable resultado alcanzado. “Pensé que no era mi día, pero me di cuenta que no hay que tener derrotas mentales antes de tiempo”, aseguró entre muestras de emoción por subirse al podio del Ironman 70.3 de Pucón.