Universidad de Chile vive días turbulentos tras caer en condición de visita ante Cobresal, duelo en donde los azules fueron derrotados por 2 a 1, pero que ahora, arrastra un nuevo dolor de cabeza para La U.

El primer problema fue la lesión en la antesala del partido de Matías Zaldivia, pero otro problema llego tras consumarse la caída, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le impusiera tarjetas amarillas administrativas a tres jugadores por un problema de indumentaria.

Resulta que Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez y Leandro Fernández, fueron amonestados por el Tribunal, debido a que cortaron sus medias para disputar el duelo ante Cobresal, algo que desató la molestia en el cuadro azul y fue Lucas Di Yorio quien entregó el sentir del equipo tras las sanciones.

En sus palabras en conferencia de prensa, el nuevo ariete azul detalló que “mira no sabía que habían esas tarjetas, me comentaron lo de las medias cortadas, pero es la primera liga del mundo que pasa eso, en otro lado no lo he visto”.

Si bien se mostró muy crítico ante esta medida, el goleador aseguró que “si la ley lo dice habrá que acatar y jugar con la media de color. Yo uso medias cortada, pero no pasa nada”.