Se arrepintió a última hora. Leandro Díaz, que asomaba como fichaje estelar de La U, dejó pagando a los ‘azules’ en el presente mercado de pases.

Así se confirmó este lunes, día en que, supuestamente, el atacante llegaría a Chile para estampar su firma en el conjunto laico.

“Hubo alguna conversación con U. de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera. Lanús se merece más de mí”, expresó el atacante en diálogo con DS Sports.

“El entrenador decidirá si juego, pero yo todavía tengo un año más de contrato, no me voy a ir a ningún lado y me voy a quedar”, agregó, profundizando que “cuando me vuelvan a necesitar voy a estar a muerte con el club”.

Díaz, que fue castigado luego de golpear a dos jugadores en un amistoso, reconoció que hablé con el entrenador y estaba triste, dolido, hablamos bastante tiempo y reconocí mi error. Tengo que hablar con los dirigentes nada más”.

“Es la primera vez que paso una situación tan fea. Mis compañeros me dijeron que estaba equivocado, no sé por qué reaccioné así, jamás le pegué a una persona. No soy de esos que buscan el problema por más que me digan ‘Loco’. Cuando me equivoco como en esta oportunidad, pido disculpas”, concluyó.