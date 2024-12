Días turbulentos se viven en La U previo al cierre del 2024 con el oficio de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) a Grupo Sartor, quien a través del Fondo de Inversiones Tactical Sports, tenía control sobre Azul Azul.

Sin embrgo, todo cambió desde que Michael Clark, a través de Inversiones Antumalal, compró las acciones de Tactical para convertirse en accionista mayoritario del ‘Romántico Viajero’, maniobra que genera asperezas en la Casa de Estudios de Universidad de Chile.

En diálogo con Emol, el representante de la institución, Andrés Weintraub, señaló: “Estamos sumamente preocupados, no nos esperábamos esto”.

A su vez, la alarma no solo se extiende hacia él, sino también, a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

“He conversado con la rectora de la Universidad y está sumamente preocupada. Si es lo que se ha dicho y uno escucha, es muy grave y va contra todos los valores de a Universidad y también con los valores que queremos que tenga el club”, apuntó.

Incluso, Weintraub indicó que hubo una reunión de directorio, en la que no supieron de la ‘toma de mando’ del dirigente.

“No lo supimos ese día, no se tocó el tema. Clark debe explicar públicamente lo que ha sucedido, salen muchas cosas y espero no afecte al club”, puntualizó, no aclarando si La U corre peligro respecto a perder su símbolo producto del escándalo administrativo.

En esa línea, vale recordar que la CMF le solicitó a Clark dar explicaciones formales de su adquisición de Azul Azul. De acuerdo con BBCL Investiga, al directivo le pidieron indicar la fecha, monto, número de cuotas y porcentaje comprado de Tactical Sport, “y cualquier otro antecedente para el mejor entendimiento de la eventual o eventuales operaciones”.