El director y abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, criticó un posible riesgo de sanción del capitán de La U, Marcelo Díaz, por sus dichos tras el empate con Everton en que catalogó de “robo” el desenlace del enfrentamiento.

“La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo”, expresó, en relación al tanto anulado a Leandro Fernández casi sobre la hora, que pudo significar la victoria azul.

En conferencia de prensa, donde confirmó que La U irá al TAS por el caso Almirón, Correa además afirmó sentirse tranquilo por una posible citación del referente del equipo al Tribunal de Disciplina.

“Como dirigente del club me pone en una situación en que no me puede dar más felicidad responder la pregunta: defender a Marcelo Díaz va a ser siempre un honor, por todo lo que ha hecho”, expresó.

“Lo que me parece increíble es que haya un cuestionamiento a las declaraciones del capitán, con todo lo que ocurrió, respecto a lo cual no me voy a pronunciar, porque es un tema del partido del domingo”, agregó.

Correa hizo hincapié en que las palabras de Díaz “fueron mucho menos grave que las que hizo el presidente de Colo Colo, quien estando pendiente el recurso ante la Segunda Sala, se permitió festinar diciendo que la copa no la devolvía en el evento que lo ganáramos nosotros”.

“Los jugadores de Colo Colo hicieron comentarios en los que por respeto a las personas que nos están siguiendo no voy a entrar en el nivel picantería con el que se refirieron a esos temas, entonces creo que concentrar las declaraciones al calor de un partido, a la salida, del tremendo capitán que tenemos, nos tiene realmente sin cuidado porque creemos que él actuó correctamente en ese momento”, cerró.