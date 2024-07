Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El futuro de Marcelo Morales en Universidad de Chile se ve incierto después de no ser convocado por Gustavo Álvarez para el último partido contra Everton de Viña del Mar, en medio de tensiones por su no renovación con el club. Surgió una millonaria oferta de 1.3 millones de dólares del Orenburg de Rusia por el lateral de 21 años, que podría ser beneficioso para ambas partes, considerando las crecientes tensiones entre Álvarez y Morales. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Morales siga los pasos de Jordhy Thompson hacia Rusia cobra fuerza.