Esteban Paredes padeció y sufrió durante el Superclásico N°195 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Un duelo que finalizó en victoria para los azules y cortaron una pésima racha de 23 años sin conocer el grato sabor del triunfo en el recinto deportivo de los ‘albos’.

Fue durante los 90′ minutos que el otrora goleador del ‘Cacique’, Esteban Paredes, sufrió a ver en cancha a un errático, pálido y deslucido conjunto local que no pudo encontrar el gol ante los universitarios.

De hecho, en varios pasajes del encuentro la transmisión enfocó la reacción de Paredes durante el compromiso y su semblante y rostro, lentamente fueron cambiando tras la anotación de la U.

Un duro revés para Colo Colo, quienes deberán dar vuelta la página de manera rápida durante estos días para enfrentar por la vuelta de llave a Sportivo Trinidense, duelo que les puede dar el anhelado pase a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Esteban Paredes no está conforme con el nivel de Colo Colo en el #Superclásico195 , y un chascarro de Leonardo Gil lo hizo sufrir de sobremanera.

Perdónalos Esteban Paredes, no saben lo que hacen… No saben que es un clásico .. No superion que era una racha histórica …. #ColoColo #VamosColoColo pic.twitter.com/CChuBexn7V

— Esteban Ramirez (@esteb4nramirezj) March 10, 2024