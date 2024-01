Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, le respondió a Arturo Vidal luego de que el flamante refuerzo de Colo Colo comentara lo que serán los Superclásicos del año con ambos referentes en cancha.

Durante su presentación en el ‘Cacique’, el ex Athletico Paranaense sostuvo que “Díaz es un gran jugador, me alegro que esté en La U. El otro día lo vi que estaba feliz, empezaron bien. Vamos a ver quien está más feliz a fin de año”.

Ahora, en conversación con La Magia Azul, a ‘Carepato’ le preguntaron por los dichos de Vidal y él también comentó su postura.

“Vamos a poner ingredientes, armar la fiesta, armar lo que sea, pero para desarrollarlo dentro de la cancha. No me vale decir cualquier cosa afuera si dentro de la cancha no podré hacer lo que dije”, dijo Díaz.

“Vidal le da un valor extra, pero nosotros como club y como jugadores nos vamos a preocupar de que todo ese valor sea dentro de la cancha”, añadió Marcelo Díaz.

Por último, el volante azul remarcó que como plantel deben enfocarse en lo que queda de pretemporada antes de pensar en el Campeonato Nacional.

“No nos vamos a meter con ningún rival. Que a La U le vaya bien, que La U sea lo más importante. La idea es que juguemos, comamos, descansemos sólo con La U. Cuando llegue el clásico se hablará de eso”, concluyó el exseleccionado de La Roja.