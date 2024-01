El defensa argentino Franco Calderón, exjugador de Unión de Santa Fe, se transformó en el quinto refuerzo de La U para la temporada 2024.

El zaguero, de 25 años, aprobó los exámenes médicos este miércoles y finalmente posó con la camiseta de Universidad de Chile.

“¡Bienvenido a La U, Franco Calderón! Desde Argentina al Romántico Viajero,

el defensor de 25 años llega proveniente de Club Atlético Unión tras varias temporadas de mucha regularidad”, fua la bienvenida azul al trasandino.

“Desde el primer momento que me hablaron de La U, me motivó mucho venir a un club tan grande. No dudé en ningún momento”, afirmó el central a las redes sociales del cuadro estudiantil.

Calderón se transforma así en la quinta incorporación para el técnico Gustavo Álvarez, luego de los arribos confirmados de Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero, Fabián Hormazábal y Gabriel Castellón.

El defensa central también se convierte en el quinto extranjero del plantel azul, sumándose a los también foráneos Leandro Fernández, Federico Mateos, Emmanuel Ojeda y Cristian Palacios.