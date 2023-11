El portero de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, no escondió su molestia con el arbitraje tras el duelo en donde La U cayó ante Coquimbo Unido.

Universidad de Chile perdió una clara opción de poder seguir escalando en el Campeonato Nacional y en el estadio Santa Laura por la fecha N°27 del certamen criollo, las cosas no fueron ideales para los azules y cayeron por 2 a 1 ante un Coquimbo Unido que los complicó más de la cuenta.

El tramite del partido fue bien trabajado y con diferentes incidencias, como la nueva expulsión de Matías Zaldivia a los 42′ y el penal cobrado a favor de los ‘Piratas’ en los suspiros del primer tiempo, acción que significó el segundo de los visitantes.

Tras estas situaciones el portero de La U, Cristopher Toselli, habló con los medios tras una nueva derrota y dedico sus palabras a las determinaciones del árbitro del partido, Manuel Vergara Rodríguez.

“Un penal que no lo es”

En sus reacciones, el exgolero de Universidad Católica detalló que “nos sorprendieron con el primer gol. Creo que hicimos un buen primer tiempo, donde tuvimos chances, en una pelota parada nos marcaron y después se nos puso cuesta arriba con un penal que no lo es”.

“Nos van a dar charlas y nos dicen que ese tipo de jugadas no es penal. Se nos pone cuesta arriba porque la expulsión (Matias Zaldivia) y el penal fueron importantes”, indicó.

Por último, declaró que “me parece que el árbitro se equivocó en el penal, la expulsión de Matías no la he visto, pero condiciona mucho. Sé que el resultado quizás no pasa por ahí, pero fueron dos golpes muy rápidos que nos dejó cuesta arriba”.

“Para mí fue falta de criterio, pero no podemos decir mucho”, finalizó.

Lo cierto es que la desazón se apodera de Universidad de Chile, ya que una victoria les brindaba la opción de puestos de copas internacionales, pero con la derrota deberán esperar la próxima fecha para tener chances matemáticas.