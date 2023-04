Rodrigo Barrera, otrora seleccionado de La Roja y con pasos por Universidad de Chile y Universidad Católica, recordó su llegada a los azules tras haber sido formado en el elenco cruzado.

De cara al Clásico de este fin de semana entre La U y los de ‘La Franja’ por el Campeonato Nacional, el exjugador comentó con El Mercurio lo que espera para el encuentro que se disputará en el estadio Ester Roa de Concepción.

“Tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de La U, porque tienen más respeto por mí y cuando llegué me trataron increíble”, dijo el retirado atacante.

“La gente de la UC me ve me y me trata de traidor, cuando los escucho soy el ‘chuncho traidor’. Obviamente quiero que lo gane La U, pero no me corto las venas si no es así. Estoy en otro trabajo, me divierto. Me quedo con otras cosas”, agregó ‘Chamuca’.

Luego, el goleador histórico de la UC recordó lo que fue su primer encuentro con la barra brava de La U tras su arribo a los azules.

“Agradezco siempre a la gente de La U, porque el segundo día se acercaron los de la barra para saludarme, a darme la bienvenida. El ‘Mono Ale’, el ‘Beto’, ‘Kramer’. Pensé que me iban a sacar la cresta”, dijo Rodrigo Barrera.

“Me abrieron la puerta del auto y me dijeron que me bajara. Me dijeron que era bienvenido, que si bien les había amargado muchos clásicos, ahora era un chuncho más, que me respetaban y que tenía todo su apoyo. No lo esperaba y fue muy agradable”, concluyó ‘Chamuca’.