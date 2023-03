Johnny Herrera, histórico ex arquero de Universidad de Chile, exteriorizó su indignación por los actos de violencia ocurridos en el Superclásico 193 entre Colo Colo y el cuadro azul, jugado el domingo en el Estadio Monumental y que terminó en un opaco 0-0.

Incluso, el ‘Samurái Azul’ apuntó directamente al entorno del ‘Cacique’ por lo sucedido al apuntar que “esto ya está recontra planeado cuando la U va al Monumental”.

El símbolo del elenco colegial realizó de entrada un paralelo de cuando el plantel y los hinchas albos hacían de visita en el Estadio Nacional.

“¿Cuál es la localía de la U con Colo Colo en el Estadio Nacional? La gente de la U casi que instalaba en andas y los sentaban y listo. Tú vas a jugar al Monumental y esto es lo que pasa, te apredrean el bus, le pegan a tus hinchas, agredidos por todos lados. Imagínate le pegaron a una mujer (Cecilia Pérez) un combo, que cobardía, quien hace eso”, indicó en su rol de comentarista de TNT Sports.

Herrera además confrontó a Marcelo ‘Toby’ Vega a la hora de diferenciar lo ocurrido en el cruce de La U con Unión La Calera, con monedas al meta Carabalí, presencia de un láser y lanzamiento de asientos al campo, con lo sucedido en Pedrero.

“No puedes comparar lo de la moneda (a Carabalí) con la cortapluma, no we…. No puedes comparar una cortapluma con una moneda. Te emputeces, está bien, quieres tirar algo a la cancha que se yo… ¿pero tirar un cuchillo? Para eso tú lo pensaste”, dijo.

Para terminar, el ex guardameta recordó lo mal que lo pasaba cuando iba al reducto albo con el ‘Romántico Viajero’. “Esto ya está recontra planeado cuando va la U al Monumental, a mí me apuntaron con una bengala a tres metros”, relató.

“Me rompieron la cabeza también con un piedrazo y seguimos jugando, pregúntenle a (Roberto) Tobar, le mostré la sangre. Que a una mujer le peguen un combo en la tribuna, hace unos años me apuntaron a mí con una bengala y ahora fue a la barra, es exactamente lo mismo”, sentenció.