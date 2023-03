Michael Clark, presidente de Azul Azul, llevó a las altas esferas del fútbol nacional su condena a los actos de violencia ocurridos en el Estadio Monumental durante el Superclásico 193 con Colo Colo.

A través de una carta, de acuerdo a La Tercera, el mandamás de la concesionaria de La U manifiesta al timonel de la ANFP, Pablo Milad, su más absoluto repudio por los incidentes ocurridos en Pedrero.

“Incidentes que fueron vistos y denunciados en el mismo recinto, y que además han aparecido reiteradamente en diferentes medios de comunicación”, menciona el máximo dirigente del elenco colegial.

Clark calificó tanto el apedreo del bus de la delegación azul, como la cortapluma abierta lanzada al campo de juego y el ataque de bengalas de la barra de Colo Colo a hinchas de La U como “eventos gravísimos”.

Incluso, el presidente de Azul Azul se detuvo en la agresión de puño que sufrió la vicepresidenta de la concesionaria estudiantil, Cecilia Pérez.

“Incluso, nuestra vicepresidenta Cecilia Pérez, quien además es consejera de la ANFP, fue agredida con un golpe en el rostro mientras se dirigía a la zona de palcos, lo que habla de serias falencias en el dispositivo de seguridad”, apuntó.

Y eso no fue todo. El regente del ‘Romántico Viajero’ criticó abiertamente la pasividad de Milad ante la agresión a la exministra de Estado. “Quisiera expresar mi molestia particular por la poca deferencia de tu parte con Cecilia Pérez, con quien -al momento de redactar esta carta- no te has comunicado para conocer su estado de salud”, dijo.

“Hubiese esperado una reacción más rápida de tu persona, el mismo domingo, previo a tu viaje a Ruanda por obligaciones federativas”, complementó.

Además, Clark relató que “hay imágenes de video y fotografías de los proyectiles que cayeron en la cancha durante el partido, incluyendo un cortaplumas que afortunadamente no hirió directamente a nadie. Sin embargo, en la misma secuencia, nuestro paramédico Juan Carlos Quiñones recibió el impacto de un objeto, que le dejó con mareos y nauseas. Tanto su caso como el de Cecilia Pérez fueron constatados con certificados médicos”.

“En el estadio se encontraban el gerente de operaciones Felipe De Pablo y el gerente de ligas profesionales Yamal Rajab, quienes fueron testigos directos de todos los incidentes”, añadió.

Para finalizar, Michael Clark pide a la ANFP que “cumpla con su rol supervisor e investigue a fondo lo sucedido. Consideramos de suma importancia que, como ente responsable de la industria del fútbol, se involucre y tome las acciones correspondientes”.