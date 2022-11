El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, terminó con sentimientos encontrados su paso como interino por el banco azul en el Campeonato Nacional 2022. Apuntó, primero, haber culminado con la satisfacción de la labor cumplida: el salvar del descenso al equipo.

Sin embargo, el estratega no finalizó del todo contento este nuevo período en el banco del elenco colegial, luego de caer en esta última fecha por 3-4 en Talcahuano, luego de irse en descanso en ventaja de 3-1.

A la hora de analizar la campaña, el sucesor de Diego López señaló que “cuando se me trajo el único objetivo era evitar el descenso y eso se cumplió, mucho antes de lo esperado. Uno siempre quiere más, pero ese era el objetivo”.

“No es fácil jugar siempre con esta presión del descenso. Se cumplió. No es conformidad, pero si queda tranquilidad de que todos aprendamos y que el próximo año sea mejor“, complementó.

Luego, Miranda dijo que “después la Copa Chile pasó a ser una exigencia y no pudimos mantenernos. Me hago cargo y tendremos que ver por qué no siguió esa regularidad”.

Respecto al duelo de hoy en el CAP-Acero, el DT del cuadro azul indicó que “me cuesta explicar la derrota. Un encuentro que controlamos con 3-1… no encuentro una explicación para la fragilidad defensiva que tuvimos. Obviamente no es lo ideal, hicimos todo lo posible por ganar. No es la manera que nos hubiera gustado terminar el campeonato, pero esto es así”.

Para terminar, Sebastián Miranda aclaró finalmente el motivo de la ausencia del joven arquero Cristóbal Campos, luego que se especulara de una marginación por decisión técnica.

“El miércoles tuvo la pérdida de un familiar y no fue a entrenar, ayer no entrenó con normalidad junto a sus compañeros. Entonces al no entrenar dos días y sabiendo que había tenido la pérdida de un familiar, creímos que lo mejor era que no jugara hoy, ya que su cabeza se encontraba en otro lugar”, explicó.