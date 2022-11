En la jornada de día miércoles, se enfrentaron por la semifinal vuelta de Copa Chile, la U y Unión Española, quienes buscaban el paso a la final del torneo nacional para enfrentar al ya clasificado Magallanes.

En un encuentro muy reñido, con posibilidades para ambos, la contundencia de Miguel Pinto marcó la diferencia entre ambos y con gol de Manuel Fernández a los 86′, los ‘hispanos’ consiguieron el boleto a la gran final.

Por parte de los azules, todo fue desazón, tanto en jugadores, como en el cuerpo técnico y la dirigencia, que buscaban en la Copa Chile, poder enmendar el pésimo rumbo que tomó esta campaña, que los tuvo varias fechas peligrando con el descenso.

Luego de la derrota, el estratega interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, habló en conferencia de prensa y evidenció el sentir de todo el plantel tras la eliminación.

En el diálogo, el exjugador señaló por donde paso la diferencia con ‘El Rojo’, que los clasificó a ellos a la final, al destacar que “Unión tuvo más la pelota, pero las mejores jugadas las tuvimos nosotros. Miguel Pinto estuvo muy bien. Ellos en juego tuvieron más posesión y en el gol cabeceó solo, no sé si tuvieron chances tan claras como nosotros”.

“No pudimos concretar, nos apuramos demasiado por ir al arco rival. Esto es fútbol se gana con goles y no pudimos hacerlos”, indicó.

Otro punto que trató, fue su tiempo al mando del Romántico Viajero, que llegó tras el paupérrimo desempeño de Diego López, quien tenía a la U en zona de descenso, pero su labor permitió sostener el equipo en Primera División.

Con relación a esto, Miranda expresó: “Hace 50 días me pidieron el objetivo de zafar del descenso. Con trabajo ese tema está superado. Me genera tranquilidad. Había mucha ilusión en Copa Chile y no lo conseguimos. En la U siempre hay exigencia, queríamos terminar año de una manera que nadie esperaba”.

“Me duele, tenía mucha ilusión porque cuando asumí siempre creí que nos salvaríamos del descenso: confiaba en ellos y en que podríamos luchar. No lograrlo es un fracaso y lo asumo como tal”, agregó.

Por último, puso en duda su continuidad en la banca universitaria, al manifestar que “no quiero hablar del próximo año. Las decisiones las toma el club, me siento cómodo y querido, pero las decisiones siempre son pensando en lo mejor para el club”.

Con esta derrota y posterior eliminación, Universidad de Chile solo se queda con el consuelo de haber salvado la categoría en Primera División en esta temporada. Ahora tienen el último duelo del campeonato nacional ante Cobresal, el día sábado 5 de noviembre a las 12:30 horas.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Canales accedieron a la final de Copa Chile, donde enfrentarán a Magallanes, el día domingo 13 de noviembre en horario por definirse.