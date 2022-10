En la última fecha disputada del certamen de Primera División del fútbol nacional, Universidad de Chile enfrentó a Everton, con la ilusión de escaparse de los puestos de descenso. El resultado final fue una igualdad a 1, en donde un polémico cobro del árbitro, se robo las miradas.

En una de las últimas jugadas de ataque para los azules, el golero ruletero, Fernando de Paul, fue fuerte en un despeje, momento en donde pasó a tocar fortuitamente, la cabeza del delantero de la U, Junior Fernandes en el área, algo que el juez del encuentro, Piero Maza, decretó como falta en ataque.

La decisión arrastró mucha discusión y reclamos de parte del plantel comandado por Sebastián Miranda, quienes alegaban una falta del arquero viñamarino, ante la humanidad de Junior Fernandes.

Ahora, ya transcurridos algunos días, se conoció que uno de los protagonistas de la acción, el delantero universitario, lanzó fuertes reclamos contra el úmpire del partido, por su decisión de decretar una falta en ataque, anulando el posterior gol en la acción de Felipe Gallegos.

En el registró de ‘La Otra Cámara’, de TNT Sports, se escuchó al experimentado delantero señalar que “casi me mata, casi me saca la cabeza y la falta es mía. Me estás hue… Casi me manda al hospital”.

Quien también reclamó la jugada, fue el DT azul, Sebastián Miranda, quien puntualizó: “Es gol. El arquero le pega. Junior toca la pelota primero”.

Revisa acá el registro de la polémica situación

Ahora, Universidad de Chile deberá dar vuelta la página y sumar para cerrar la puerta a un posible descenso, cuando se enfrenten a Huachipato por el campeonato nacional el día domingo 30 de octubre a las 12:30 horas.

Por lo pronto, deberán jugar el próximo miércoles 26 de octubre a las 19:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano, por la semifinal ida de Copa Chile, ante Unión Española.