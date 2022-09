Mauricio Pinilla, exdelantero de La Roja y Universidad de Chile, lanzó duras críticas en contra del árbitro Felipe González, juez principal del suspendido Clásico Universitario entre Católica y La U.

El otrora goleador azul hizo hincapié en el cobro del referí que concedió penal a los cruzados a los 4 minutos, el que Fernando Zampedri cambió por gol y que fue la última jugada antes de que Martín Parra fuera víctima de una agresión con bombas de estruendo.

“¿No vamos a decir nada para la elección del árbitro para este partido? Con pasado en cadetes en Universidad Católica, hincha de Universidad Católica y justamente para este partido, en el que necesitaba ganar Católica, le entrega ese caramelo”, partió cuestionando ‘Pinigol’, aludiendo al penal sancionado por González.

Tras su airado reclamo contra el silbante, luego Pinilla afirmó que el elenco de ‘La Franja’ debió ser sancionado con mucha más dureza.

“A pesar de que los jugadores de Católica no tengan la responsabilidad, porque no es culpa de los jugadores, lamentablemente el que tiene que pagar es el club y el club paga quedando fuera de la competición”, enfatizó el exdelantero.

“No hay otra lectura. La ANFP está haciendo lecturas hechas a la medida fuera del reglamento y punto”, insistió el hoy comentarista de radio Agricultura.

Para cerrar, Mauricio Pinilla sostuvo que “más allá de que se va a jugar o no, no podemos ser cómplices de esta vergüenza. Como comunicadores no podemos ser tan irresponsables de avalar esta suciedad que está pasando en la ANFP hoy en día”.

Vale señalar que los 85 minutos restantes del Clásico Universitario, válido por cuartos de final de Copa Chile, se retomarán en fecha y estadio por definir y a puertas cerradas.