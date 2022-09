Cecilia Pérez, actual vicepresidenta de Azul Azul, cargó nuevamente contra la UC y la ANFP… aunque esta vez por el fútbol femenino.

Tras arremeter contra Católica y el ente rector del balompié chileno por los incidentes en el clásico universitario de Copa Chile en Valparaíso el pasado domingo, la exministra protagonizó un ‘nuevo round’ en Redes Sociales.

“Otra vez la ANFP beneficia a la UC”, reclamó Pérez en su Twitter oficial. ¿La razón? El duelo femenino de las cruzadas contra Colo Colo fue suspendido y una petición de la U, de adelantar el horario de su partido frente a Fernández Vial, en Concepción, recibió respuesta negativa de las autoridades.

Otra vez la ANFP beneficia a la UC. @udechile elevó el martes una solicitud para adelantar la hora del partido de nuestro equipo @udechilefem ante Fernández Vial (17.00) y recibimos un rotundo NO como respuesta. (1/5) — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) September 29, 2022

La exsecretaria de Estado del Deporte detalló que su club “elevó el martes una solicitud para adelantar la hora del partido de nuestro equipo ante Fernández Vial (17.00) y recibimos un rotundo NO como respuesta”.

“Nos hubiese gustado recibir el mismo trato con que la propia ANFP sí aceptó aplazar el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, a petición de los cruzados”, agregó.

Consignar, eso sí, que Católica se vio forzada a pedir la reprogramación por la huelga legal de su sindicato, la que fue aceptada, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico del plantel femenino forma parte de la agrupación de trabajadores.

🚨El día miércoles 28 de septiembre, solicitamos a la ANFP suspender el partido válido por el torneo femenino adulto entre @ColoColoFem y Universidad Católica. pic.twitter.com/PuxiGOs0tB — Universidad Católica Femenino (@CruzadasOficial) September 29, 2022

Esta solicitud se basa en la imposibilidad de contar con el entrenador de nuestro equipo quien es parte del Sindicato de Trabajadores de Cruzados, quienes se encuentran en huelga legal. Estaremos informando la fecha en que se reprograme el encuentro. — Universidad Católica Femenino (@CruzadasOficial) September 29, 2022

La negativa a la U

“Mientras la UC no juega, nuestras Leonas deben regresar desde Concepción en bus y arribar a Santiago a las 3 AM, pese a que varias de nuestras jugadoras viajan el domingo con la Selección”, lamentó Cecilia Pérez, añadiendo que “nuestro técnico Carlos Véliz debe viajar con la Sub 19 a Melipilla a las 7.30 del domingo”.

El tema es que las programaciones, según el reglamento del Campeonato femenino (Artículo 23), se realizan tras recibir primeramente la sugerencia del club local, en este caso el conjunto penquista.

Solo cuando no hay una sugerencia del anfitrión al plazo establecido en la normativa (lunes anterior a la fecha respectiva a las 12:00 horas), o existe un tema de fuerza mayor, “la Subgerencia programará sin derecho a apelación”.

Vale decir, además, que Fernández Vial inscribió el estadio Ester Roa Rebolledo para recibir a las ‘azules’ y esa mismo día, a las 12:00 horas, el recinto será ocupado por Universidad Concepción y Audax Italiano por el mismo campeonato.

Por otro lado, también por reglamento, está prohibido programar compromisos antes de las 11:00 y después de las 19:00 horas.

Pese a todo lo anterior, Cecilia Pérez profundizó su crítica y expresó que “¿Se define en igualdad en la ANFP? A la luz de lo que hemos visto hoy, tanto a nivel masculino como femenino, parece que no”.