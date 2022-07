Ronnie Fernández, delantero de La U, no ocultó su molestia por tener qe jugar en Talca el Superclásico y palpitó el choque ante Colo Colo.

Ronnie Fernández, delantero de Universidad de Chile, anticipó lo que será el Superclásico de este domingo ante Colo Colo, en duelo correspondiente a la fecha 20 del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, el atacante palpitó el choque ante los albos en el estadio Fiscal de Talca y comentó los problemas que tuvo La U para encontrar un recinto para el encuentro.

“Es cierto que se llenan todos los estadios, pero más que para este partido, más que para este torneo, creo que al espectáculo no le hace bien que un equipo tan trascendente tan importante como La U no tenga su localía fija”, partió señalando el ex Wanderers.

“Sería mucho mejor para el espectáculo que la institución pueda tener su estadio, pueda tener su recinto donde albergar este tipo de eventos”, agregó Fernández.

Luego, el delantero criticó a las autoridades sanitarias por no permitir un aforo mayor a 10.000 espectadores en el fútbol: “Creo que la autoridad, más allá del intentos que hace la institución, debería poder ser más participativa, cooperar un poco más”.

“El tema de aforos es preocupante, como que un concierto tenga un aforo mayor que un Superclásico o un partido de fútbol. Hay hartas cosas que se salen pero que sería bueno analizar, pero debemos preocuparnos de que el espectáculo sea mejor”, insistió el atacante de La U.

Ronnie Fernández: “El equipo está fuerte”

Luego, Ronnie Fernández analizó lo que será el duelo ante Colo Colo, asegurando que confían en obtener un buen resultado este domingo.

“El equipo está fuerte, tiene varios jugadores que hemos sabido manejar la presión dentro del grupo, tomando en cuenta los momentos difíciles que hemos pasado. Es convencernos que es un partido aparte, que nos puede entregar un envión anímico importante y que tenemos muchos jugadores de casa”, sostuvo el atacante.

“Tenemos jugadores que por velocidad pueden marcar diferencias y hay que estar más fuertes que ellos a la hora de los choques. El equipo que más duelos gane tendrá más posibilidades de quedarse con el triunfo. La diferencia en la tabla de posiciones pasa a segundo plano”, complementó Ronnie.

Para cerrar, el delantero indicó que “lo primordial es el aporte dentro de la cancha. Tengo que retomar la senda del gol, estar fuerte y llegar a ese rendimiento que mostré en las primeras fechas”.

Universidad de Chile y Colo Colo juegan este domingo 31 de julio, a contar de las 13:30 horas, en el estadio Fiscal de Talca.