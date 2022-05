Aunque restan varias semanas para que se dispute el próximo clásico, específicamente el 31 de julio, el canterano de la “U”, Daniel Navarrete ya comienza a palpitarlo de una manera intensa.

El joven lateral que colocó en cancha Sebastián Miranda y rindió de buena manera en la última victoria frente a Huachipato, tuvo palabras para el archirrival de los azules, Colo Colo.

En conversación con el programa “Hablemos del Bulla”, la promesa ‘azul’ reconoció que le encantaría disputar el Superclásico frente a los “albos”.

El carrilero afirmó sin dudar que “espero poder jugarlo, voy a entrenarme para eso. Ojalá me toque y si no, apoyar. Voy a dejar la vida, quiero puro ganar y sacarme la espina de ganarle a ese equipo”.

Daniel Navarrete asegura que sabe de victorias frente al máximo rival en el fútbol formativo. “Jugué hartos clásicos en juveniles y gané bastante, gané más de lo que perdí.

“Hay que sacarse esa mierda que tenemos hace tiempo y ganarle a ese equipo, por la gente que lo sufre”, disparó el jugador del “bulla”.

Además, Navarrete ‘calentó’ lo que podría ser su duelo frente a una de las principales figuras del ‘Cacique’, Pablo Solari.

“Es un buen jugador, pero me siento preparado y no le tengo miedo a nadie, además no es na’ Messi. Estoy preparado para enfrentarme a cualquiera”, sentenció.

Por ahora, lo primero para el revulsivo lateral será ganarle la pulseada a Yonathan Andia, y quedarse con la posición. Luego, ser del agrado del nuevo DT de los azules, que -a falta de la oficialización- se espera que sea Diego López.