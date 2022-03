En la previa del duelo entre Universidad de Chile y Curicó Unido, un grupo de hinchas del ‘romántico viajero’ rayaran muros y portones del estadio Santa Laura, reducto en donde se jugará el partido.

“Jugadores: corran como a fin de mes a revisar sus cuentas corrientes”, fue alguna de las frases que dejaron escritas los fanáticos de la “U” en las afueras del coliseo.

Lamentablemente, para los azules, el club deberá correr con los gastos de los daños (rayados), cubierto por el contrato de arrendamiento que firmaron ambos clubes.

“Tendremos que pintar el frontis con cargo a Universidad de Chile. Así como se rayó, se borra. No tengo idea de los costos, tenemos que calcularlos, pero corren por cuenta de la U, como está en el contrato”, dijo Luis Baquedano, gerente general de los hispanos, a La Tercera.

“Tenemos arrendado el estadio a la U por cuatro partidos y hemos tomado todas las medidas económicas y financieras para que cualquier daño, incluso estructural, lo pague la U. Pero espero que no pase. Lo que me preocupa es que no se pueda desarrollar un espectáculo. Por lo otro, tomamos todos los resguardos”, agregó.

El directivo aclaró que pese a los rayados, lo que más le preocupa es el nivel de agresividad que hay en torno a la U, lo que le impide desarrollar sus espectáculos.

“No me preocupa el rayado en sí, porque está cubierto. Me preocupa el nivel de agresividad en que un club tan importante como la U no pueda desarrollar sus espectáculos. Están en un problema serio. Lo siento muchísimo. La pintura es darle más pega a gente. No voy a pintar con la gente de mantención del club. Tengo que traer gente de afuera y me lo paga la U, pero no es el punto. El punto es no poder desempeñar bien un evento. Nuestra preocupación está puesta en el desarrollo de la industria y en el daño que estas acciones puedan significar”, cerró.