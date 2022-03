Sergio Vargas, exdirector deportivo de Universidad de Chile, se refirió al presente deportivo del club, apuntando a los errores que se han cometido al interior de Azul Azul.

En conversación con DirecTV, Vargas afirmó en el tema futbolístico que “el equipo tiene diferentes variantes, se hizo una renovación importante. Me imagino que eso tenía un fin”.

“Llegaron jugadores sin continuidad, otros eran tercera o cuarta opción. Y hoy La U tiene esta conformación de plantel”, agregó el exarquero.

También planteó que “en todo proceso se necesita tiempo para trabajar, pero para sostener un proyecto se debe ir obteniendo resultados porque la presión de un club grande se siente”.

Sobre lo anterior, el exportero señaló que “hay que ver bien qué pasa con Santiago Escobar, las razones de que su mensaje no llega a los jugadores”.

“Lo más difícil para un entrenador es que su modelo de juego que persigue en los entrenamientos no se vea en los partidos”, añadió, sosteniendo que ve “un equipo de Universidad de Chile sin una idea común, lo que da inseguridad al grupo. La toma de decisiones no ha sido correcta”.

Aprueba a Galindez y dudas sobre Azul Azul

Por otra parte, ‘Superman’ reconoció al portero ecuatoriano Hernán Galindez como una de las grandes incorporaciones de La U en la presente temporada.

“Es un buen arquero, una buena incorporación. Tiene nivel para ser el arquero de La U. El problema no es su rendimiento, sino del juego colectivo del equipo. No hay funcionamiento”, sostuvo Sergio Vargas.

En cuanto al tema dirigencial, el otrora seleccionado de La Roja destacó que “Ramón Arias estaba firmado en La U y desde dentro del club lo boicotearon, filtrando sus exámenes médicos. Esa es un acción que habla de la ética y moral, hay un funcionario de Azul Azul que no actúa de buena manera”.

“Hay un personaje en Universidad de Chile que no actúa de buena manera. Por ejemplo, sacaron a Puyol, Mardones y Jara cuando no se habían jugado las divisiones inferiores, ¿cómo evaluaron?. Me apena que personas sin escrúpulos estén tomando decisiones en la U”, sentenció el ídolo de los azukes.