Joaquín Larrivey, exdelantero de Universidad de Chile, lamentó la derrota de los azules en el pasado Superclásico ante Colo Colo, que acabó 4-1 a favor de los albos.

En diálogo con En Cancha, el actual jugador del Cosenza de Italia contó que siguió atento el partido disputado en el Estadio Monumental y que sufrió con la goleada en contra de La U.

“Me dio mucha tristeza. Sigo con la expectativa de que la racha en algún momento se va a cortar y uno siempre tiene la ilusión de que la puedan cortar lo antes posible”, partió señalando el otrora goleador de La U.

“Lo seguí el partido, vi que a los 15 minutos ya iban perdiendo 3-0, el penal errado, me dio una desazón tremenda”, agregó Joaquín Larrivey.

Para cerrar, el delantero argentino indicó que “les deseo siempre lo mejor y más aun en partidos tan importantes como ese. Sé que la gente es muy apasionada, espera mucho ese partido”.

“Y que a los 15 minutos esa ilusión ya se haya venido abajo me dio mucha tristeza, no solo por los hinchas, me pongo también en la piel de los jugadores”, sentenció el exjugador de La U.