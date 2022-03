Diego Rivarola analizó una nueva caída de la U en el estadio Monumental y lamentó que "el jugador de Colo Colo entendió cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este partido, no así el de la U, el equipo de la U".

La dura caída de la Universidad de Chile ante Colo Colo sigue dando que hablar y en los azules continúan intentando encontrar explicaciones a todos los años en que la U no puede vencer en el estadio Monumental.

Uno de los referentes de la U y que fue protagonista en el último triunfo azul en Macul, Diego Rivarola, lamentó al situación y expresó estar preocupado más por la forma que por el resultado.

El ex ariete dijo en ESPN que “como hincha de la U la verdad es que estoy primero dolido. Segundo preocupado, pero no solamente por el resultado sino la forma, la forma en que ganó Colo Colo”.

Argumentó que hay que “reconocer también que Colo Colo hizo el partido perfecto. Creo que el jugador de Colo Colo entendió cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este partido, no así el de la U, el equipo de la U”.

Luego se refirió a lo que pasó en el campo de juego, donde a laos 20 minutos los locales ya vencían por 3-0 y la Universidad de Chile no reaccionaba.

“Reconocer que Colo Colo hizo un gran partido, pero preocupado en base a que también Colo Colo me parece que le dio un golpe de KO a la U inmediatamente. Para la U es un difícil análisis porque al final no pudimos ver qué es lo que quería Escobar. Fue tan fuerte el golpe, tan rápido que no podemos analizar si efectivamente es lo que quiso hacer Escobar o no”, añadió.

Recordar que Rivarola anotó en el último encuentro en que la U le ganó a la Universidad de Chile en el Monumental, aunque también formó parte de los equipos que no pudieron celebrar en Macul.

El próximo partido de la U está programado para este domingo ante la Unión Española.