El exportero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, volvió a criticar al nuevo Gerente Deportivo de los azules, la elección de refuerzos y se atrevió a postular a David Pizarro o Clarence Acuña parar ocupar el cargo del ecuatoriano.

En conversación con El Mercurio, el otrora capitán del ‘Romántico Viajero’ lamentó el nivel que vio en el equipo tras los partidos amistosos contra Colo Colo y Boca Juniors.

“Lo que se está haciendo a nivel de dirigencia lo veía y lo veo muy malo, partiendo por la contratación de jugadores. Después, cuando terminó el partido (contra Colo Colo), quedé con menos esperanzas para lo que viene, porque más allá de que lleven poco tiempo entrenando, vi un equipo sin una idea clara de juego y los refuerzos que llegaron no me convencieron para nada”, explicó.

Consultado sobre la llegada de Luis Roggiero, que arribó a la U luego de varios años haciendo las cosas bien en Independiente del Valle, Herrera sostuvo que “Encuentro que es una apuesta interesante, pero extraña. Ese puesto les calzaba perfectamente a Clarence Acuña o David Pizarro, ni siquiera me candidateo yo, pues voy para otro lado, quiero hacer la vuelta larga; algún día quiero dirigir, ahora estoy en los medios, entonces no me quiero involucrar con la U”.

Pese a que el ecuatoriano no lleva mucho tiempo en el cargo y recién tiene su primera ventana de transferencias a cargo de la U, el exarquero azul cree que “la elección de Roggiero está de más: Más allá que haya hecho algo bueno en Independiente del Valle, ¿por qué no llegó a la selección de su país o a un equipo grande ecuatoriano?”.

“Muchas veces por un poco de luces nos encandilamos fácilmente y es un error. Cuesta mucho conocer los medios o materiales que tiene cada país. Qué haría yo, por ejemplo, yendo a trabajar a Colombia, si no conozco a los jugadores. No es lo mismo verlos por videos, hay que verlos en cancha, ahí te das cuenta como son realmente”, complementó.

Actualmente Johnny Herrera es comentarista en TNT Sports y está alejado desde el ámbito profesional del club de sus amores.