Gonzalo Jara, actual defensa de Unión La Calera y otrora seleccionado nacional, reveló que rechazó una importante oferta de un gigante del continente cuando estaba en Universidad de Chile.

En diálogo con TNT Sports, el zaguero reconoció que Boca Juniors estuvo muy interesado en él pero que, su flamante arribo a los azules, sumado a detalles en la negociación, terminaron con las tratativas en nada.

“Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir, por quedarme en La U. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula”, partió comentando Jara.

“Me llamó Barros Schelotto. Habíamos salido campeones en junio de la Copa Centenario y me preguntaron si quería ir a Boca”, complementó el defensa de los caleranos.

Luego, el bicampeón de América con La Roja detalló que “hicieron una oferta formal al club y todo. Ellos estaban dispuestos a pagar, pero económicamente me ofrecían mucho menos”.

“Además, recién había llegado a La U y no me quería ir. No le tomé el peso a la oferta”, concluyó Gonzalo Jara respecto al tema.

Para cerrar, el zaguero contó cómo se dio su regreso a Chile para firmar por los estudiantiles.

“Se dio porque siempre quise venir a La U. Yo estaba listo para ir a España, al Celta de Vigo con el ‘Toto’ Berizzo y Marcelo Díaz. Pero decidí venir porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos”, sentenció el exseleccionado.